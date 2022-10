Svečani prijem sudionika ERASMUS + projekta u Našicama

U Gradskoj vijećnici Grada Našica upriličen je svečani prijem učenika i profesora u sklopu projekta Erasmus + projekt Sailing the sea of time: European history as OUR (hi)story. U projekt su uključene 33 osobe, od kojih 10-ak profesora iz SS Izidora Kršnjavog Našice, među kojima profesorice Mirjana Rajić i Adrijana Rajić, koja je ujedno i dobitnica nagrade za najuspješnijeg profesora na razini RH.

Glavni koordinator je Njemačka, a sudjeluju još Grčka, Italija, Francuska i Slovenija.

Ispred grada Našica u ime gradonačelnika Krešimira Kašube nazočne je pozdravila Manuela Pintarić, pročelnica upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti koja je pozdravila sve prisutne. Zahvalila je domaćim profesorima na trudu i zalaganju, a gostima zaželjela dobrodošlicu u Našice. Također je napomenula kako će Grad uvijek podupirati rad svih škola na području grada.

Ravnatelj SŠ Izidora Kršnjavog Željko Filjak je naglasio kako je sretan što ima ovako vrijedan kolektiv, koji i njega potiče na rad.

– Ovo je još jedan u nizu projekata koje naša škola provodi u suradnji s gradom Našicama koji nam uvijek pomaže kada su ovakvi projekti u pitanju i koji nam je potpora kada nam dolaze gosti iz raznih zemalja. Nastojimo pokazati naše kulturno nasljeđe bliže i šire okolice, pa će tako naši gosti posjetiti i Osijek i njegove kulturne znamenitosti, kao naše Našice i školu – rekao je Filjak

Profesorica Adrijana Rajić koordinatorica ERASMUS projekta za RH je istaknula kako je projekt započet prije tri godine.

– Tema projekta je povijest naših zemalja, ali ne samo povijest već i migracije. Proučavat ćemo povijest i sve značajke te društvene promjene koje su se dogodile i tako dovele do migracija. U Našicama ćemo glavni fokus imati na našoj Dori Pejačević, pa ćemo tako osmisliti društvenu igru na tu temu. Svaka zemlja sudionica mora osmisliti jednu društvenu igru na temelju neke svoje posebnosti – rekla je profesorica Adrijana Rajić.

(www.icv.hr, eš; foto: E. Šubić)