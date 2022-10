U Crncu obilježena 32. obljetnica početka obrane podpapučkih sela

U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Policijske postaje Orahovica 1990./1991. u Crncu je obilježena 32. obljetnica prvog naoružavanja pričuvnog sastava policijske postaje Orahovica u Domovinskom ratu. Obljetnici su između ostalih nazočili izaslanik ministra hrvatskih branitelja Anto Krišto, načelnik općine Crnac Mato Damjan, ratni predsjednik Skupštine općine Orahovica Petar Žarković, zamjenik načelnika PU VPŽ Nenad Križić.

Na početku ove obljetnice položeni su vijenci i lampioni u čast svih poginulim policajcima i hrvatskim braniteljima u Domovinskog ratu kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima u središtu Crnca, a potom je održan skup u Mjesnom domu. Jedan od ratnih zapovjednika PP Orahovica i predsjednik Udruge organizatora Miroslav Buneta naglasio je kako je ovaj čin prvog naoružavanja bio iznimno važan u obrani podpapučkih sela.

-Ovo je iznimno važan datum za noviju povijest bivše općine Orahovice. Mi u Orahovici smo nažalost vrlo rano shvatili na kako će se dogoditi rat jer srpska hegemonija nije posustala, ali mi smo radili što smo mogli. Kada smo preuzeli vlast prvo smo promijenili zapovjednika policije u Orahovici, 1. listopada 1990. zapovjednikom postaje Slavko Šutić, a za njegovog zamjenika imenovan je Antun Grabovca. Krenuli smo tada s postupkom stvaranja obrane našeg područja, a odmah 5. listopada, na jednoj od sjednica proširenog Odbora HDZ-a, donijeli smo odluku kako ćemo promijeniti pričuvni sastav policije koji je do tada činilo samo 30 posto Hrvata. To smo napravili u najkraćem mogućem roku i već 18. listopada prva skupina pričuvnih policajaca dolazi u Policijsku postaju i zadužuje oružje i zato je to iznimno važan datum jer je ovim činom krenula obrana podpapučkih sela. Kada pričam o ovim danima, moram svakako spomenuti ime ratnog ministra MUP-a RH, danas nažalost preminulog, Ivana Vekića koji 18. listopada ima rođendan i nikada, bez obzira na sve, nije propustio s nama obilježiti ovaj datum i zato smo danas odali posebnu počast minutom šutnje – rekao je predsjednik UHBDR Policijske postaje Orahovica 1990.-1991. Orahovica Miroslav Buneta.

U nastavku se obratio te ratni predsjednik Skupštine općine Orahovica Petar Žarković.

– Gotovo da čovjek ne povjeruje da su čak 32 godine prošle od one turobne večeri kada su najhrabriji ljudi bivše općine Orahovice, taj prvi pričuvni sastav, dragovoljno uzeli oružje, spremni da obrane napadnute kućne pragove i cijelu Domovinu. Ipak, lijepo je vidjeti da nas još uvijek ima i da nismo zaboravili što se događalo u prvim danima stvaranja naše Domovine te doprinos koji smo dali. Iako smo se fizički promijenili, duboko sam uvjeren da se nikada neće promijeniti oi osjećaji koje smo imali prema Domovini i državi čije smo stvaranje omogućili. Istina je da smo puno puta pomislili da današnja Hrvatska nije država za koju smo se borili, nije onakva kakvu smo htjeli, ali je tu i naša je. No, svejedno i dalje moramo pokušati promijeniti ono što nam ne odgovara, a to možemo postići je da biramo najbolje ljude i najbolje političke stranke koje zastupaju nas na svim stranama. Moramo svakako raditi na tome da naša djeca i unuci znaju što se događalo u ratnim godinama i kako smo stvorili Hrvatsku, to se ne smije zaboraviti zato smo tu i zato se okupljamo i družimo – rekao je Žarković.

Načelnik općine Crnac Mato Damjan naglasio je važnost obilježavanja važnih datuma.

– Kada se prisjetimo 1990. važno je reći da su te godine održani prvi višestranački demokratski izbori te konstituiran je i Hrvatski Sabor i odmah je krenula balvan revolucija u Kninu. Tako se i kod nas počelo pripremati za ratne sukobe, a prvi su bili upravo policajci među kojima i sam. Mogu slobodno reći kako smo bili preteča Hrvatske vojske i prvi smo stali na branik Domovine. Zato je važno obilježavati ovakve datume jer upravo u njima je sve započelo – rekao je Damjan.

Zamjenik načelnika PU VPŽ i predsjednik HVIDR-e Slatine Nenad Križić odao je priznanje pripadnicima sastava Policije na prvim hrabrim koracima u obrani Domovine.

– Moram reći hvala Bogu da nas ima i također bih naglasio ulogu Antuna Grabovca upravo u onome ”da se ne zaboravi”, on je i osnovao ovu udrugu organizatora danas i pomogao mnogim braniteljima. Naglasiti se moraju ovakvi datumi, mladi moraju znati što su i kakve su bile te prve puške, ali su bile obrambene i donijele su briljantnu pobjedu. Moramo biti ponosni na sve što se radilo i događalo i isticati to uvijek, ne treba se umoriti. Treba to ponavljati, govoriti, učiniti sve da se hrabri ljudi nikada ne zaborave. Žao mi je što se ljudi ne odazovu, što nas više nema, moramo imati želju i volju doći na ovakve skupove jer oni su način da govorimo i čuvamo istinu – rekao je Križić.

Na kraju se nazočnima u ime Ministarstva hrvatskih branitelja obratio voditelj podružnice istog u Virovitici Anto Krišto.

– Bila su to teška vremena, svega je bilo, ali mi nikada nismo odustali. Zahvaljujem se svim hrabrim policajcima ovoga kraja koji su tada uzeli prvo oružje, vjerujte to je i nama u Virovitici puno značilo jer smo vidjeli da se kreće u obranu. To su ljudi koji su imali srce, snage i hrabrosti da prvi stave svoj život na kocku za svoje obitelji i Domovinu i zato svima njima od srca hvala za sve – rekao je Krišto.

