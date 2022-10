U Virovitici održan okrugli stol na temu “Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela”

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije danas (utorak) je u organizaciji S.O.S. Virovitica održan okrugli stol na temu “Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela” koji je dio aktivnosti projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Projekt je financiran od strane Ministarstvo pravosuđa i uprave, a provodi ga 11 organizacija civilnog društva među kojima je i S.O.S. Virovitica.

Nazočne je u temu okruglog stola uvela Desa Kolesarić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije i predsjednica udruge S.O.S. Virovitica.

– Današnji okrugli stol organizirala je udruga S.O.S. s ciljem da se svi dionici koji rade na pitanjima žrtava i svjedoka kaznenih djela bolje upoznaju s time. Tako da mislim da su edukacija i međusobno razumijevanje najbitnija stvari koje mogu donijeti kvalitetnije pružanje usluga. Ovaj program se u Virovitičko-podravskoj županiji provodi već petu godinu i mislim da smo na dobrom putu da svi zajedno pružimo tu potrebnu uslugu žrtvama i svjedocima kaznenih djela – na početku je rekla Desa Kolesarić, predsjednica udruge S.O.S. Virovitica.

U samu srž teme današnjeg okruglog stola i u rad S.O.S. Virovitica prisutne je uvela voditeljica aktivnosti partnerske organizacije Marina Stubičar.

– Današnji okrugli stol pod nazivom “Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela” dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Udruga S.O.S. kao partnerska organizacija obvezna je održati ovaj okrugli stol kako bi prikazali da je uloga policije izuzetno važna u cijelom sustavu podrške žrtvama – rekla je Marina.

O zakonodavnim okvirima, nasilju u obitelji, postupanju policije, pojedinačnoj procjeni žrtve i statističkim pokazateljima govorila je policijska službenica za mladež u službi krim policije iz Policijske uprave VPŽ te ispred Ravnateljstva policije Martina Veršec.



– Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela je možda jedan od najtežih poslova zato što se od policijskog službenika traži da razumije žrtvu, da joj se prilagodi, da bude senzibiliziran s jedne strane, a s druge strane od njega se traži velika profesionalnost, odgovornost i objektivno utvrđivanje činjenica koje su bitne za daljnje kazneno postupanje – rekla je na okruglom stolu policijska službenica Martina Veršec te istakla kako se u prvi devet mjeseci ove godine bilježi znatno povećanje kaznenog djela povreda djetetovih prava u odnosu na prethodne dvije godine.

Voditeljica Odjela za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju pri Službi za podršku žrtvama i svjedocima u Ministarstvu pravosuđa i uprave Maida Pamuković istakla je kako je ovo vrlo uspješan program te da je do sada u njega uloženo skoro 11 milijuna kuna.

– Mi kao naša služba, odnosno kao Ministarstvo, financiramo program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” i ovo je sada peta godina kako se program provodi. Ovo je jedan vrlo uspješan program i do sada je skoro 11 milijuna kuna uloženo u taj program. Nama prilikom pružanja podrške jako je važna uloga policije zato što je to stanica na kojoj se žrtva obrati za pomoć. Dakle, tamo gdje može, mora dobiti kvalitetne informacije i puno truda smo uložili u edukaciju policije. Isto tak želimo osvijestiti policiju da za to postoji jedna udruga kao što je to ovdje S.O.S Virovitica u koju mogu usmjeriti žrtve, da oni ne moraju trošiti vrijeme u pružanju emocionalne i psihološke podrške nego ih mogu usmjeriti u udruge namijenjene za to koje im tada pružaju podršku i potporu i objasne im sva prava koja imaju. To je zapravo cilj i smisao ovog cijelog susreta da se još dodatno umrežimo, da vidimo kako možemo poboljšati suradnju policije i udruge – rekla je Maida Pamuković.

Također, s tim se složila i Nives Jozić Kvastek kao predstavnica nositelja programa Ženska soba – Centar za žrtve seksualnog nasilja, koordinatorica programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”.

– Danas smo ovdje zbog spomenute uloge u cijelom tom sustavu podrške. Policija je prva kontakt točka s kojom se žrtva susreće tako da nam je bitno da s njom uspostavimo jako dobru suradnju, da oni prepoznaju nas kao organizaciju civilnog društva koja njima može pomoći u određenim situacijama od kojih mogu dobivati određena mišljenja i preporuke što se tiče potreba žrtava. Također, bitno je napomenuti da smo kroz ovih pet godina imali više od 2.400 žrtava s kojima smo surađivali i pružali im usluge i više od 23 tisuće usluga je pruženo na razini cijele mreže – rekla je Nives te istaknula kako sada djeluju na području 14 županija u Republici Hrvatskoj te pružaju širok spektar usluga za žrtve.

– Od 2018. godine uspostavljena je mreža i djelovali smo na 13 županija, a od ove godine smo se proširili na 14 županija. Naše usluge su osim same emocionalne podrške, informacije o pravima, tu imamo i psihološko i pravno savjetovanje, pratnje na sud ili na druge institucije, tako da kroz širok spektar usluga nekako pokrivamo da žrtva cijeli proces od kaznene prijave pa do završetka i nakon cijelog postupka dobije podršku koja joj je potrebna – dodaje Nives.



Pružanjem stručne psihosocijalne, pravne i savjetodavne pomoći te kroz direktnu podršku na sudu nastoje smanjiti nelagodu, stres i strah, osigurati povjerenje u pravosudni sustav te osigurati učinkovitije ostvarivanje zakonskih prava žrtava kaznenih djela.

