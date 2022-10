Započelo uređenje Ulice Matije Gupca u Donjoj Motičini, Kovačević: U ovu se ulicu godinama nije ulagalo, a riječ je o središnjoj ulici u naselju

Općina Donja Motičina započela je radove na uređenju Ulice Matija Gupca kojoj je obnova itekako nužna. Načelnik općine Željko Kovačević naglasio je kako se u ovu ulicu godinama nije ulagalo, a riječ je o središnjoj ulici u naselju Donja Motičina te je Općina donijela odluku u obnovi.

– Riječ je o našoj središnjoj ulici koja vodi prema mjesnom groblju, a radimo na uređenju dotrajalog nogostupa. Vrijednost ove investicije je 580 tisuća kuna, a u ove radove krenuli smo zbog dotrajalosti ove staze zbog radova na uvođenju komunalne infrastrukture, a i godinama nije ista uređivana. Plan je da do iduće godine obnovimo kompletnu trasu do groblja, odnosno do kuće oproštaja i vjerujem da će to tako i biti– rekao je načelnik Željko Kovačević.

(www.icv.vg)