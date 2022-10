ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Aktualac posvećen aktualnom stanju u gospodarstvu, brzoj cesti i rezultatima popisa stanovništva

Vijećnici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, pod predsjedanjem predsjednika Dinka Begovića, nazočnost župana Igora Androvića i njegovih zamjenika, Marija Klementa i Igora Pavkovića, održali su redovnu sjednicu. Na aktualnom satu bilo je riječi o brojnim aktualnim temama, među kojima i stanje u gospodarstvu.

Župan Igor Andrović istaknuo je da su pokazatelji, unatoč svemu, pozitivni.

– Prema podacima FINA-e koje smo dobili za poslovnu 2021. godinu, broj poduzetnika je u 2021. godini bio 1.259, dok je isti taj broj godinu ranije bio 1.222. U 2021. je zabilježeno čak 124 novoosnovana poduzeća. Taj trend nastavlja se i ove godine, jer do sada imamo 84 novoosnovana poduzeća na području naše županije – rekao je Andrović, istaknuvši kako odlične pokazatelje ima i sektor obrtništva, kao i broj zaposlenih.

– Prema podacima Obrtnog registra i Područne obrtničke komore Virovitičko-podravske županije, pokazuje se pozitivan trend rasta broja novih obrta na području naše Županije. Bilježimo 1.373 aktivna obrta što je porast od 114 u godinu dana. Od velike se pomoći pokazala mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kod samozapošljavanja, kao dobra financijska pomoć poduzetnicima prilikom započinjanja poslovanja kod određenih djelatnosti. Financijski pokazatelji predanih Financijskih izvješća poduzetnika za 2021. godinu pokazuju kako su poduzetnici Virovitičko-podravske županije u 2021. godini ostvarili konsolidiranu neto dobit od 312,2 milijuna kuna, što je 328 posto više u odnosu na 2020. godinu. Prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama prema Državnom zavodu za statistiku za drugi kvartal je 6.557 kuna što je povećanje za to razdoblje u odnosu na 2021. godinu za 8.4 posto. Bilježimo i porast broja zaposlenih prema Državnom zavodu za statistiku. Njih u drugom kvartalu, na području VPŽ ima 24.005. Na rang listi 16 gradova i općina Virovitičko-podravske županije, Virovitica je prva po broju poduzetnika, broju zaposlenih, ukupnim prihodima, dobiti razdoblja i neto dobiti, dok je Virovitičko-podravska županija, u odnosu na druge županije, na četvrtom je mjestu prema ekonomičnosti poslovanja. S obzirom na sve pozitivne trendove, nadamo se da će se isti nastaviti i u narednim razdobljima – podcrtao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Vijećnike je zanimalo i u kojoj je fazi projekt brze ceste te hoće li ona, kako je izjavio premijer Andrej Plenković, imati dvije, umjesto najavljivane četiri kolničke trake.

Zamjenik župana Marijo Klement rekao je kako je sve spremno i čeka se izdavanje građevinske dozvole te potvrdio kako će se u prvoj fazi izgraditi dvije trake.

– Svaki dan se radi tempom koji možemo, ne izdaje Virovitičko-podravska županija građevinsku dozvolu, nego sudjeluje u postupku rješavanja imovinsko pravnih odnosa, a koje smo i riješili. Trenutno se prikupljaju suglasnosti da se građevinska dozvola može izdati. Sve ono što smo mogli i što je bilo na nama, smo riješili i sada čekamo izdavanje građevinske dozvole. Što se tiče kolničkih traka, u prvoj fazi izradit će se dvotračna, ali kompletna dokumentacija je izrađena za četverotračnu cestu. Htjeli smo graditi četverotračnu, ali prema studiji opravdanosti i onoj financijskoj, za sada nemamo dovoljno prometa za nju. No za početak i brza cesta s dvije trake će znatno ubrzati put, brzina će biti 100 km/h, nema sela ni pružnih prijelaza – rekao je Klement.

Na tu temu nadovezao se i župan Andrović.

– Papiri se rješavaju. I mi smatramo da to ide presporo, ali jednostavno je tako i uz svu pomoć naših saborskih zastupnika i svih ostalih ljudi koji nam mogu pomoći da se to ubrza, jednostavno procedure se moraju poštivati. Što se tiče broja traka, projektira se četverotračna, ali prva faza izvođenja je dvotračna. Slična situacija je i s Istarskim ipsilonom. U početku su bile dvije trake i sada su napravljene još dvije. Vjerujem da će se nakon izgradnje dvotračne brze ceste pokazati potreba za još dvije trake, da će to pokazati količina prometa i da ćemo jednog dana imati četverotračnu. No i ja vjerujem da će za početak i dvotračna brza cesta uvelike pomoći i ubrzati odlazak naših ljudi u Zagreb, ali i dolazak iz Zagreba u našu županiju, a samim time povoljno utjecati na razvoj gospodarstva na području naše županije – rekao je Andrović, koji je odgovarao i na pitanje o lošim demografskim pokazateljima nakon popisa stanovništva.

– Sigurno da nitko ne može biti zadovoljan tim rezultatom, ali s obzirom na šire trendove, moramo priznati da to nije bilo neočekivano. Negativan prirodni priraštaj prati cijelu Hrvatsku, tako je i kod nas. Od ukupno 430.000 koliko je stanovnika manje na razini Hrvatske, 165.000 je negativni priraštaj, a ostalo je iseljavanje. Ta demografija je već 70 godina. 1948 godišnje se rađalo 95.000 djece, a 2021. godine 35.000. Veliki gubitak stanovništva bio je 2013. ulaskom u EU kada je omogućena sloboda kretanja. Ljudi su bez administrativnih problema mogli iseliti i naći posao van RH. Posljednji smo ušli u EU i koristimo sve one prednosti i fondove koje su imale zemlje koje su se priključile prije nas – komentirao je župan, dodavši da Županija ulaže napore u osiguravanje jednakih uvjeta u svim dijelovima županije.

– Izgrađeno je 10, a sada se radi rekonstrukcija 11. vrtića u Orahovici. Prošla su dva nova vrtića u Slatini i Mikleušu. U petak na Danima poljoprivrede će biti potpisani ugovori za vrtić u Pitomači i proširenje u Špišić Bukovici. Županija adaptira i otvara nove matične i osnovne škole. Otvorili smo novu školu u Kladarama i Vukosavljevici. Time pridonosimo da roditelji i djeca koji žive u ruralnim i manjim područjima imaju iste uvjete kao u urbanim. Županija kao osnivač zdravstvenih ustanova ulaže u Opću bolnicu Virovitica, izgrađeni su domovi zdravlja na području županije kako bi stanovnici imali dostupniju zdravstvenu uslugu. Činimo sve što je u domeni lokalne i regionalne samouprave. Puno toga se napravilo u proteklom periodu, a vidjet ćemo i kakve nove mogućnosti pruža novo Financijsko razdoblje kako bi se dignuli na još veću razinu – rekao je Andrović.

Vijećnici su nakon aktualnog sata usvojili sve točke Dnevnog reda, među kojima su i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije te Polugodišnji izvještaj o radu župana.

(www.icv.hr, mp, vpz.hr)