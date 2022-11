1. HRL SJEVER Maksimir Pastela ‘protutnjala’ kroz Viroviticu, Slatina u velikom derbiju pružila odličan otpor vodećoj Spačvi

U 11. kolu 1. hrvatske lige Sjever oba predstavnika Virovitičko–podravske županije pretrpjela su poraze.

U Vinkovcima je odigran derbi jeseni dvije vodeće momčadi lige, domaće Spačve i Slatine. Od prve minute domaća momčad bila je u prednosti, ali se niti u jednom trenutku nije uspjela odvojiti na osjetniju prednost. Na odmor se otišlo rezultatom 10:7 u korist Spačve.

U drugom dijelu gosti iz Slatine neprestano su domaćim rukometašima ‘puhali za vratom’. Tek u posljednjih desetak minuta igrači Spačve odlaze na +4, ali do kraja su Slatinčani uspjeli ublažiti poraz na konačnih 24:22.

Najefikasniji u redovima Slatine bili su Marin Greganić sa sedam i Ivan Repić sa šest pogodaka.

Slatina: Lovro Frajhaut, Noa Fazekaš, Marin Greganić 7 (2), Rok Kekez 2, Ivan Repić 6, Tin Baćani, Nikola Brnada, Leon Loparac, Igor Dragojević 3, Antonio Butorac, Mario Šomođi 1, Matija Lisinski 2, Benjamin Hankić, Filip Mataija 1, Ivan Lukac i Ivan Berkec. Trener: Viktor Frajhaut.

Nakon nekoliko dobrih igara rukometaši Viro Virovitice na terenu sportske dvorane Tehničke škole dočekali su Maksimir Pastelu, uz nadu da mogu doći do pozitivnog rezultata, a možda i prve ovosezonske pobjede. Na kraju su gosti došli do uvjerljive pobjede rezultatom 36:25.

Prvih petnaestak minuta rukometaši Viro Virovitice pružili su odličan otpor gostima. Uz raspoložene vratare u napadu je nezaustavljiv bio mladi Matko Moslavac. U 19. minuti isključen je gostujući igrač Luka Fistonić, a gosti s igračem manje ne terenu serijom 3:1 odlaze na pet zgoditaka prednosti. Do odlaska na odmor rukometaši Maksimir Pastele svoju su prednost povećali na +6 (19:13). U drugom dijelu prednost gostujuće momčadi u jednom trenutku raste na +12 (35:23), da bi domaća mlada postava na kraju smanjila na konačnih 36:25.

Uz Matka Moslavca, koji je već postao neizostavni član seniorske momčadi, u subotnjoj utakmici svoje igračke minute dobili su Rene Velić i Roko Rendulić, pri čemu je Rendulić postigao svoj prvi prvoligaški zgoditak.

U redovima Virovitičana najefikasniji su bili Matko Moslavac sa šest i Leon Dujmović, koji je pet puta pogodio suparničku mrežu.

-Ovaj rezultat je samo odraz našeg rada. Zbog školskih i radnih obveza većine igrača nema na treninzima. Obično smo na treningu kompletni petkom, a to ovog petka nije bio slučaj. To je premalo za amaterski sport, a kamoli za prvu ligu. Takva je situacija u klubu već nekoliko godina. To za ovaj rang natjecanja nije dovoljno. Borit ćemo se do zadnjeg kola. U prvom dijelu još trebamo odigrati utakmice s drugom ekipom NEXE-a i Rugvicom. Nakon toga ćemo vidjeti da li postoji mogućnost da se igrački pojačamo i pokušamo izboriti opstanak. Ako se u tome ne uspije, treba momčad pripremati za drugu ligu i ekspresni povratak nazad u prvoligaško društvo u idućoj sezoni – nakon utakmice izjavio nam je trener Viro Virovitice Hrvoje Žunec.

Viro Virovitica: Dino Meter, Karlo Štimac, Antonio Pavić, Hrvoje Vašarević 4, Toni Smutni 3, Antonio Starčević, Ivan Vrbančić, Dominik Arsić, Matej Oršulić 1, Leon Dujmović 5 (4), Tim Čevelak 2, Roko Rendulić 1, Noa Zečević 1, Rene Velić 2 i Matko Moslavac 6. Trener: Hrvoje Žunec.

Nakon 11 odigranih kola Slatina se s 18 osvojenih bodova nalazi na drugom mjestu, koliko ima i trećeplasirana Maksimir Pastela, dok je Viro Virovitica 14. sa samo jednim osvojenim bodom. Vodeća je Spačva iz Vinkovaca s 20 bodova.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)