1. HRL SJEVER Slatinčani ‘srušili’ i Rugvicu, Viro Virovitica s novim trenerom nadomak pozitivnog rezultata

Proteklog su vikenda odigrane utakmice devetog kola 1. hrvatske rukometne lige Sjever.

Momčad Slatine, koja se nalazi u samom vrhu ligaške ljestvice, gostovala je u Rugvici kod istoimene domaće ekipe. Od početka utakmice gosti iz Slatine bili su u prednosti do 21. minute, kada ekipa Rugvice prelazi u prednost, koja je u 29. minuti iznosila i +3 (12:9). Do odlaska na odmor Slatinčani serijom 3:0 dolaze do egala (12:12).

Od početka drugog dijela rukometaši Slatine su u konstantnoj prednosti, koja se do kraja utakmice povećala na konačnih 30:23. Najefikasniji u redovima Slatine bili su Filip Mataija s osam te Marin Greganić i Benjamin Hankić s po šest pogodaka.

Rugvica – Slatina 23:30 (12:12)

Slatina: Lovro Frajhaut, Nikola Brnada, Ivan Horvat, Noa Fazekaš, Marin Greganić 6, Rok Kekez 2, Tin Baćani, Ivan Repić 5, Igor Dragojević 1, Antonio Butorac, Mario Šomođi, Matija Lisinski 1, Benjamin Hankić 6 (4), Filip Mataija 8, Ivan Lukac 1 i Ivan Berkec. Trener: Viktor Frajhaut.

Rukometaši Viro Virovitice s novim trenerom Hrvojem Žunecom na terenu sportske dvorane Tehničke škole dočekali su favoriziranu Požegu. Trener Žunec, uz niz drugih igrača, zbog bolesti nije mogao računati na dojučerašnjeg trenera Matka Crljenića.

Domaći rukometaši su odlično ušli u utakmicu i tijekom prvog dijela bili u konstantnoj prednosti, koja je u jednom trenutku iznosila +6 (9:3). Na odmor se odlazi s minimalnom prednošću Viro Virovitice (13:12). U nastavku utakmice gosti iz Požege imaju većinom prednost, koja je u 54. minuti iznosila pet pogodaka (27:22). Do kraja su se domaći rukometaši trgli i došli do minimalnog poraza 30:29.

Najefikasniji u redovima Viro Virovitice bili su Ivan Vrbančić sa šest te Leon Dujmović i Matko Moslavac s po pet pogodaka.

Viro Virovitica – Požega 29:30

Viro Virovitica: Dino Meter, Karlo Štimac, Antonio Starčević, Filip Kosanović, Antonio Pavić 2, Hrvoje Vašarević 2, Toni Smutni 3 (1), Ivan Vrbančić 6, Matej Oršulić 3 (1), Leon Dujmović 5, Tim Čevlak 3, Roko Rendulić, Rene Velić, Domagoj Orban i Matko Moslavac 5. Trener: Hrvoje Žunec.

Nakon devet odigranih kola Slatina se nalazi na drugom mjestu sa 16 bodova, koliko ima i vodeća Spačva iz Vinkovaca. Viro Virovitica je posljednja sa samo jednim osvojenim bodom, a četiri više ima druga momčad NEXE-a.

U idućem kolu Slatina će ugostiti Čakovec, a Viro Virovitica putuje u Đakovo.

(www.icv.hr, mš)