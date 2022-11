1. HRL SJEVER Slatinski rukometaši i dalje nezaustavljivi, Virovitičani u Đakovu doživjeli deveti ovosezonski poraz

U desetom kolu 1. hrvatske lige Sjever rukometaši Slatine u sportskoj dvorani Srednje škole Marka Marulića došli su do devete prvenstvene pobjede. Svladali su Čakovec rezultatom 34:27.

Od početka utakmice Slatinčani su bili u rezultatskoj prednosti, osim jednog kratkog razdoblja od 20. do 22. minute kada su gosti imali minimalnu prednost. Na odmor se odlazi sa slatinskom prednošću 16:13. Ta prednost u drugom dijelu rasla je do 52. minute, kada je iznosila +8 (32:24). Do kraja su gosti uspjeli ublažiti poraz na konačnih 34:27.

U slatinskim redovima najefikasniji su bili Marin Greganić s 12 i Ivan Repić sa 7 zgoditaka.

Slatina: Lovro Frajhaut, Noa Fazekaš 1, Marin Greganić 12 (9), Rok Kekez 1, Ivan Repić 7, Tin Baćani, Leon Loparac, Igor Dragojević 2, Antonio Butorac 1, Mario Šomođi, Matija Lisinski 2, Benjamin Hankić 3, Filip Mataija 3, Ivan Lukac 2 i Ivan Berkec. Trener: Viktor Frajhaut.

Rukometaši Virovitice gostovali su u Đakovu kod istoimenog domaćina, gdje su poraženi 31:26. Prvih 40 minuta utakmice momčadi su igrale dosta izjednačeno. Većinom su rukometaši Đakova imali prednost od jednog do tri pogotka. Na odmor se odlazi s prednošću domaćih rukometaša 17:16.

U 39. minuti momčadi su posljednji puta bile u egalu (23:23). Do kraja su domaći rukometaši napravili seriju 8:3 i došli do pobjede 31:26. U redovima Viro Virovitice najefikasniji su bili Ivan Vrbančić sa šest i Leon Dujmović s pet pogodaka.

Viro Virovitica: Dino Meter, Karlo Štimac, Domagoj Orban, Antonio Pavić 4, Hrvoje Vašarević 2, Toni Smutni 2 (1), Antonio Starčević, Ivan Vrbančić 6, Dominik Arsić, Matej Oršulić, Leon Dujmović 5, Tim Čevelak 1, Matko Crljenić, Noa Zečević 2, Rene Velić, Matko Moslavac 4. Trener: Hrvoje Žunec.

Slatina se nalazi na drugom mjestu s 18 bodova, koliko ima i vodeća vinkovačka Spačva, dok je momčad Viro Virovitice i dalje na samom začelju, na 14. mjestu sa samo jednim osvojenim bodom.

U idućem kolu Slatina u derbiju jeseni gostuje kod Spačve u Vinkovcima, dok će Viro Virovitica ugostiti trećeplasiranu Maksimir Pastelu iz Zagreba.

