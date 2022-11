1. HRL U-14 Virovitičankama dva boda na domaćem terenu: Pitomača poražena od Petrinie i Podravke

Proteklog vikenda odigrani su susreti 3. kola 1. HRL U-14 za rukometašice Regije 2. Utakmice skupine B odigrane su u Virovitici, a uz domaće rukometašice na ovom “mini turniru” sudjelovale su i ekipe Pitomače, Petrinie i Podravke.

PITOMAČA – PODRAVKA 6:37

Prvu utakmicu dana odigrale su ekipe Pitomače i Podravke, a gošće iz Koprivnice uvjerljivo su slavile. Izabranice Sanje Šandrovčan u prvom su dijelu postigle svega dva zgoditka, u nastavku utakmice još četiri, što nije bilo dovoljno za bolji rezultat.

PITOMAČA: Sara Tržić 1, Nina Domović, Lea Lazarus 1, Helena Blaga, Ema Ivanic, Lara Škvarić 1, Franka Veličan, Tonka Grgačić 1, Bruna Vedriš, Iva Lucija Švarbić, Luna Đakić 2, Veronika Sesvečan, trenerica: Sanja Šandrovčan.

1234 VIROVITICA – PETRINIA 19:14

U svom prvom dvoboju dana virovitičke “lavice” slavile su protiv Petrinie, ponajviše zahvaljujući odličnom prvom poluvremenu u kojem je 1234 Virovitica stvorila zalihu od šest pogodaka “viška” (12:6). Do 25. minute igračice Maje Grdić odvojile su se i na +9 (16:7), no do kraja utakmice igračice iz Petrinje smanjile su na konačnih 19:14.

1234 VIROVITICA: Klara Pokupić 2, Tea Blažev 1, Mia Teskera 1, Evelin Grubić 3, Una Velić 2, Lana Majdak, Gabriela Šerment, Elena Glavica 2, Ema Drljić, Darma Rončević 8, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Maja Grdić.

PODRAVKA – 1234 VIROVITICA 29:16

U drugom dvoboju virovitičke rukometašice poražene su od Podravke, ujedno vodeće ekipe na prvenstvenoj ljestvici. Gošće iz Koprivnice bile su u prednosti od početka utakmice, a konačna prednost iznosila je 13 pogodaka.

1234 VIROVITICA: Klara Pokupić, Tea Blažev, Mia Teskera, Evelin Grubić 3, Una Velić 1, Lana Majdak, Gabriela Šerment, Elena Glavica 2, Ema Drljić 3, Darma Rončević 7, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Maja Grdić.

PETRINIA – PITOMAČA 21:7

Pitomačanke su i nakon četiri odigrana ligaška susreta ostale bez bodova, a u drugom susretu proteklog vikenda od njih je bolja bila Petrinia. Pitomača je povela na otvaranju golom Tonke Grgačić, no do kraja su gošće uhvatile 14 pogodaka prednosti.

PITOMAČA: Sara Tržić, Nina Domović 2, Lea Lazarus 1, Helena Blaga 1, Ema Ivanic, Jelena Martinčević, Jana Živko, Franka Veličan, Tonka Grgačić 1, Bruna Vedriš, Maria Lugarov, Luna Đakić 2, Veronika Sesvečan, trenerica: Sanja Šandrovčan.

Rukometašice 1234 Virovitice trenutno se nalaze na drugom mjestu s tri pobjede i jednim porazom, dok je Pitomača posljednja bez osvojenog boda.

(www.icv.hr, mra, foto: 1234 Virovitica)