1. ŽNL Bratstvo s igračem manje do preokreta u Kapela Dvoru, Lukačani se namučili protiv Sladojevčana, golijade u Rezovcu i Četekovcu, Čavić i Rupčić ‘raspucani’ protiv Borove

U jedinom subotnjem susretu 12. kola 1. županijske nogometne lige Slavonija iz Sladojevaca u otvaranju je iznenadila Lukač 05 na njegovom terenu. Zgodicima Kristijana Ojurovića u drugoj i Matea Novakovića u 17. minuti Sladojevčani su poveli 2:0. Obje momčadi u prvom su dijelu pogodile okvir vrata. U gostujućim redovima to je učinio Franko Šterl, a u domaćim redovima Antonio Babec. U posljednjih desetak minuta prvog dijela igrači Lukača malo su se oslobodili gostujućeg pritiska i stvorili nekoliko prilika, ali bez promjene rezultata.

Od početka drugog dijela domaća momčad kreće na sve ili ništa. U 53. minuti Mihael Šoštar probija po desnom boku i postiže zgoditak za 1:2. U redovima Slavonije zbog ozljeda teren napuštaju Manuel Pelikan i Dominik Kizivat, što se osjetilo na igri. Domaći pritisak do izražaja dolazi u posljednjih osam minuta. Prvo je Mateo Nemčec s dva svoja zgoditka u 82. i 87. minuti preokrenuo rezultat u domaću korist, da bi pobjedu potvrdio Mihael Šoštar odličnim zgoditkom iz slobodnog udarca u trećoj minuti sudačke nadoknade.

-Malo umor, kao i ozljede, zaustavile su nas u drugom dijelu. Lukač 05 je preozbiljna ekipa da to ne bi iskoristio, posebice na svom terenu – preokret je objasnio trener Slavonije Mile Pokopčić.

Domaći trener Miroslav Čor upozoravao je svoje igrače na kvalitetu gostujućih…

-Igračima sam rekao da nas čeka jak suparnik. Ipak, nakon dobrih igara u prošlim kolima krenuli smo malo podcjenjivački. Dobili smo dva gola i morali smo loviti preokret. Zahvaljujem se navijačima koji su nas bodrili i kada smo gubili. Čestitam gostima na odličnoj igri i želim im puno uspjeha u nastavku natjecanja – nakon susreta rekao je Miroslav Čor.

Lukač 05 – Slavonija Sladojevci 4:2

Igrač utakmice: Mihael Šoštar

Vodeća Sloga na svom travnjaku u Zdencima lako se obračunala s posljednjim Podravcem iz Sopja. Domaći nogometaši pobijedili su 18:0. Gosti su doputovali sa samo deset igrača.

Devet zgoditaka postigao je Darko Obžetić, po tri puta su strijelci bili Mateo Jerešić i Ivan Ugarković, a po jednom Milan Prlić i Mario Duspara, dok je jednom svoju mrežu pogodio i gostujući igrač Mateo Varga.

Sloga Zdenci – Podravac Sopje 18:0

Igrač utakmice: Darko Obžetić

Efikasna je bila i Mladost u Čačincima, koja je Borovu ispratila s deset pogodaka u mreži. Prvo ime utakmice bio je Marin Čavić, koji je postigao četiri pogotka te je dva puta asistirao za zgoditke svojih suigrača.

Trostruki strijelac je bio Florijan Rupčić, a po jednom su mrežu gostujućeg vratara Filipa Ognjanovića pogodili Marin Vukomanović, Toni Ramić i Abel Radić. Rezultat je mogao biti i veći, ali tri minute prije kraja utakmice domaći nisu realizirali kazneni udarac.

Mladost Čačinci – Borova 10:0

Igrač utakmice: Marin Čavić

Općinski derbi je odigran na stadionu Kurija u Kapela Dvoru. Domaći Dinamo poveo je u 13. minuti, kada je Jozo Iličić nakon ubačaja loptu glavom zakucao u gostujuću mrežu. Samo tri minute kasnije poravnao je Josip Čoklo. U 30. minuti nakon prodora po desnom boku, Leon Brdarić dovodi Dinamo ponovno u prednost. S rezultatom 2:1 otišlo se na odmor.

Pitanje pobjednika riješeno je sredinom drugog dijela. U 63. minuti zbog grubog starta isključen je veznjak Bratstva Kristijan Mrazović. S igračem manje gosti postižu dva pogotka i dolaze do konačne pobjede. Prvo je u 69. minuti poravnao Dario Godeč, da bi u 73. minuti Marko Puškarić odličnim udarcem postigao pobjednički zgoditak za goste iz Gornjeg Bazja. Do kraja su domaći igrači pokušali doći do pogotka, ali su napadali stihijski, pa se rezultat nije mijenjao.

Na domaćoj klupi u ovom susretu nije bilo trenera Andrejasa Černelija, pa je momčad Dinama vodio Zdravko Lazić. U gostujućim redovima bili su zadovoljni postignutim rezultatom.

-U početku nismo dobro stajali na terenu. Primili smo dva jeftina pogotka. Nakon crvenog kartona odigrali smo odlično. Pobjednika je riješio majstorskim eurogolom Marko Puškarić. Našem igraču Bruni Topolovčanu, koji je nezgodno stradao na posljednjem treningu u petak, želim brz oporavak – rezimirao je trener Bratstva Elvis Vinak.

Dinamo Kapela Dvor – Bratstvo Gornje Bazje 2:3

Igrač utakmice: Josip Čoklo

Rezovac je na svom Laništu ugostio Mladost iz Miljevaca i pobijedio s visokih 7:3. Domaća momčad povela je zgodicima Darija Kovačevića u sedmoj i Ivana Pilingera u 16. minuti. Gosti koriste kratkotrajno opuštanje domaćih nogometaša i u tri minute poravnavaju rezultat na 2:2. Strijelci su bili Danijel Zebec u 32. i David Lehpamer u 34. minuti. Minutu prije odlaska na odmor Marino Grizelj Rezovcu ponovno donosi prednost.

U trećoj minuti drugog dijela Dario Kovačević postiže četvrti zgoditak za Rezovac. David Lehpamer svojim drugim pogotkom u 65. minuti smanjuje prednost Rezovca na 4:3. Domaći se ponovno bude i do kraja postižu još tri pogotka. Marino Grizelj bio je strijelac u 68. i 86. a Mateo Tomić u 75. minuti.

Rezovac – Mladost Miljevci 7:3

Igrač utakmice: Dario Kovačević

DOŠK je u Dolcima došao do pobjede nad Crncem 3:0. Gostujući mrežu načeo je Matija Zeman u 35. minuti. Isti igrač je u 52. minuti povećao na 2:0. Posao je završio Marijan Velić zgoditkom u 58. minuti, koji je ujedno bio i najbolji igrač u domaćim redovima.

DOŠK Dolci – Crnac 3:0

Igrač utakmice: Marijan Velić

Zanimljivo je bilo u Četekovcu gdje je Mikleuš pobijedio domaći Dinamo 6:5. Gosti iz Mikleuša poveli su 12. minuti pogotkom Antonija Pejazića. Poravnao je Goroslav Rukavina šest minuta kasnije. Do odlaska na odmor gosti postižu još dva, a domaći nogometaši jedan pogodak. Strijelci za Mikleuš bili su Dejan Matota u 23. i Krešimir Crvenka 44. minuti, a za Dinamo Goroslav Rukavina u 28. minuti.

U drugi dio bolje su ušli gosti i zgodicima Josipa Jančića u 47. i Ivana Ivčića u 57. minuti vode 5:2. Matej Dorinka s dva svoja zgoditka u 58. i 63. minuti smanjuje na 5:4. Krešimir Crvenka s bijele točke u 79. minuti dovodi Mikleuš u prednost od 6:4, dok konačnih 6:5 postavlja Dorinka, također s bijele točke u sudačkoj nadoknadi. Zanimljivo je istaknuti da je na gostujućim vratima bio trener Dragan Trupina. Nakon utakmice igrač Mikleuša Antonijo Pejazić dobio je drugi žuti karton.

Dinamo Četekovac – Mikleuš 5:6

Igrač utakmice: Krešimir Crvenka

Sloga iz Zdenaca i dalje je vodeća momčad lige s 32 boda. Lukač 05 nalazi se na drugom mjestu s 30, a Mladost iz Čačinaca na trećem s 24 boda. Slijede Rezovac s 22, Bratstvo s 21 i Dinamo iz Kapela Dvora s 20 bodova.

