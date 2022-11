2. HRL ISTOK Devet pogodaka Domagoja Kiša nedovoljno za nove bodove: Rukometaši Orahovice poraženi u Petrijevcima

Rukometaši Orahovice nakon poraza na domaćem terenu ostali su bez bodova i na gostovanju u Petrijevcima kod istoimenog domaćina, a za novu pobjedu nije bilo dovoljno niti devet pogodaka Domagoja Kiša, najefikasnijeg igrača na terenu.

Osjetniju prednost domaći rukometaši stekli su sredinom prvog dijela kada su se odvojili na +3, dok su ju do odlaska na odmor povećali za još jedan pogodak (12:8). Držali su se Orahovčani na -4 sve do 45. minute, no tada su igrači Josipa Ivičića serijom 5:0 prelomili utakmicu. Konačan rezultat glasio je 26:20.

Orahovica nakon sedam odigranih kola zauzima šesto mjesto prvenstvene ljestvice s osam bodova, četiri manje od vodeće momčadi. U sljedećem kolu Orahovica će na još jedno gostovanje, u Staro Petrovo Selo kod Slavije.

RK ORAHOVICA: Patrik Sambolec, Tomislav Rotim 1, Igor Stojić, Daniel Šijaković 3, Domagoj Kiš 9, Marin Poljak 5, Josip Brnjak, Dinko Brkić, Toni Kolarić 1, Slaven Katić, Domagoj Steiner, Željko Paljušić, Mihael Horvatek 1, trener: Tomislav Prebeg.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, V. Grgurić)