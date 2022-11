2. HRL SJEVER Rukometašice Pitomače poražene na gostovanju u Zelini

Nakon pobjede u županijskom derbiju nad 1234 Viroviticom rukometašice Pitomače poražene su u 8. kolu 2. hrvatske lige Sjever, na gostovanju u Zelini od istoimene domaće ekipe 37:28.

Do sredine prvog dijela gošće iz Pitomače bile su u minimalnoj prednosti. Do odlaska na odmor rukometašice Zeline preuzimaju kontroloru rezultata, koji se u posljednje dvije minute povećao na 17:12. U prvih 13. minuta nastavka Pitomačanke “drže priključak” s domaćom ekipom na četiri pogotka zaostatka. Do kraju utakmice igračice Zeline odlaze na nedostižnu razliku od devet pogodaka.

U redovima Pitomače najefikasnije su bile Nina Ferić s osam i Tamara Štefanec sa sedam pogodaka.

Nakon osam odigranih utakmica Pitomača se nalazi na osmom mjestu na tablici sa šest osvojenih bodova. U idućem kolu Pitomača će ugostiti drugu ekipu Zrinskog iz Čakovca.

Pitomača: Iva Biuk, Iva Blažević, Erin Pintarić Nina Ferić 8 (3), Mia Zagrajski 4, Tamara Štefanec 7 (2), Sofija Martinčević, Marija Roberta Magić 2, Karla Paleka, Nika Dedi 5 i Dora Šandrovčan 2. Trenerica: Sanja Šandrovčan.

(www.icv.hr, mš, foto: ilustracija)