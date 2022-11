4. NL BJ-KC-VT Pitomačani u Legrad putuju po jesenski naslov: Ivan Kovačec, Valentino Paradinović i Matija Bubaš ‘u igri’ za najboljeg ‘topnika’ prvog dijela sezone

Jesenski dio natjecanja u 4. nogometnoj ligi Bjelovar – Koprivnica – Virovitica bit će ‘okončan’ ovog vikenda susretima 13. prvenstvenog kola.

Iako se derbi kola igra u Grubišnom Polju, gdje će se sastati drugoplasirana i trećeplasirana ligaška momčad, odnosno domaća Bilogora ’91 i prošlosezonski prvak Tehničar iz Cvetkovca, ‘sve oči bit će uprte’ u susret Graničara i Pitomače koji se igra u Legradu. Pitomača je vodeća momčad lige, a za jesenski naslov, s obzirom na odličnu gol razliku (+36), bio bi joj dovoljan i remi. Ako se pita stratega Ivana Presečana, neriješen ishod nije opcija…

-Posljednje je kolo, na korak smo do jesenskog naslova i znamo što nosi ova utakmica… Idemo odigrati najbolje što možemo, bez previše kalkulacija, želimo sva tri boda i onda možemo na zasluženi odmor – rekao je uoči vrlo bitne utakmice Presečan.

Pitomačani u posljednjem jesenskom kolu neće zaigrati u kompletnom sastavu. Posljednji trening bio je ‘koban’ za Mateja Babića, koji će u ovom susretu izostati zbog prijeloma prstiju, a zbog ozljede koljena neće istrčati niti Matko Reščić. Kažnjenih igrača u gostujućim redovima nema, dok u domaćim zbog kartona pravo nastupa nemaju Claudio Andrić i Matija Višak.

Graničar je u dosadašnjem dijelu natjecanja skupio tek osam bodova i trenutno se nalazi na 12. mjestu ligaške ljestvice. Susret je na rasporedu ove subote, 19. studenoga od 13:30 sati.

MLADOST (KP) – SLATINA

Jesenski dio sezone momčad Slatine zaključit će u nedjelju, 20. studenog kada u 13:30 sati gostuje kod Mladosti u Kloštru Podravskom.

Obje momčadi su se nalazile u samom vrhu tablice, ali su u posljednjih pet kola pokvarile svoj plasman. U tih pet utakmica Mladost je osvojila samo jedan bod i to na gostovanju kod Tehničara u Cvetkovcu, dok je Slatina upisala jednu pobjedu, na svom terenu u susretu s Garićem iz Garešnice.

U oba tabora na ovaj susret gledaju kao priliku za osvajanjem novih bodova s kojima bi se učvrstili u gornjem dijelu tablice. U domaćim redovima neće moći računati na prvog strijelca Denisa Kovača, koji se teže ozlijedio prije 14 dana u utakmici s Pitomačom.

Trener Slatine Nikica Hat, uz niz drugih izostanaka, zbog crvenog kartona neće moći računati na Doriana Bogatija, dok se u sastav vraća iskusni Ozren Vurdelja.

-Očekuje nas vjerojatno kiša i težak teren, ali se idemo nadigravati s momčadi koja također teži pas igri. Nastojat ćemo s pozitivnim rezultatom otići na zimski odmor – optimističan je trener Slatine.

VOĆIN – BORAC IMBRIOVEC

Jednu napornu i iscrpljujuću jesen nogometaši Voćina završavaju u nedjelju, 20. studenoga, kada u 13:30 sati u Mikleušu ugošćuju Borac iz Imbriovca.

Gosti su u posljednja četiri kola nanizali tri pobjede i jedan remi, dok momčad Voćina sedam kola ne zna za pozitivan rezultat. Gosti bi trebali biti favoriti u ovom ogledu, ali u redovima Voćina ne očajavaju.

Pokušat će dati svoj maksimum u igri i doći do što povoljnijeg rezultata, kako bi s optimizmom mogli planirati nastavak natjecanja u proljeće.

SUHOPOLJE – FERDINANDOVAC

Jesenski dio prvenstva, koji baš i neće pamtiti po dobrome, nogometaši Suhopolja privest će kraju na svom stadionu Park. U goste im ove subote, 19. studenoga dolazi momčad Ferdinandovca, četvrtoplasirani sastav na prvenstvenoj ljestvici.

Pobjeda, remi i čak deset poraza te isto toliko postignutih pogodaka uz 55 primljenih. Učinak je to “žuto-zelenih” u dosadašnjem dijelu sezone. Tražit će “grofovi” nove bodove u ovom dvoboju koji bi ih eventualno mogli pomaknuti s posljednjeg mjesta, no i to će ovisiti o još jednom županijskom predstavniku, Voćinu, koji je s istim brojem bodova (4) mjesto iznad Pemperove momčadi.

S druge strane čekat će ih Siniša Đipalo i dobro poznati Dino Milinović, dvojac koji je postigao 12 od ukupno 20 pogodaka gostujuće momčadi, a olakotna okolnost mogla bi biti činjenica da Ferdinandovac u ovom dvoboju neće nastupiti u kompletnom sastavu. Gostujućem treneru zbog tri žuta kartona na raspolaganju neće biti Tomislav Blažević i Luka Bošnjak.

KOVAČEC, PARADINOVIĆ I BUBAŠ U BORBI ZA NAJBOLJEG JESENSKOG STRIJELCA

Zanimljiva borba vodi se i na vrhu liste strijelaca. Pitomača, uz jesensku ‘krunu’, ima priliku dobiti i najboljeg ‘topnika’ prvog dijela sezone. Ivan Kovačec nalazi se na vodećoj poziciji s 12 pogodaka, koju dijeli s Hrvojem Bačijem iz Tehničara. Valentino Paradinović na brojci je od 11 golova, a isto toliko ima i slatinski napadač Matija Bubaš.

Ostaje nam za vidjeti tko će biti najraspoloženiji u posljednjih 90 minuta…

