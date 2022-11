Evo kako je izgledao escape room u virovitičkoj knjižnici: Kada se okrene ključ u bravi i svjetla se ugase, lov na tragove počinje

Interijer. Knjižnica. Večer.

Četiri srednjoškolke zaključane među mnoštvom knjiga traže ključ koji ih vodi do slobode. Dok tragovi postaju sve kompliciraniji, a vrijeme, čini im se, sve brže prolazi, on ih promatra sa smiješkom na licu.

Kada ovaj opis stavite u kontekst filma, dobijete triler neizvjestan do samog kraja, uz koji ćete, osim kokica, „pojesti“ i vlastite nokte. Kada ga stavite u kontekst interaktivne pustolovine, dobijete jedan zabavni petak u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica.

Dopustite da vam predstavimo glavne aktere ove priče.

Naime, „interaktivna pustolovina“ je escape room Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica. „Srednjoškolke“ su sudionice igre Lara Kožulj, Antonija Marina, Zara Majetić i Nora Marić, učenice drugog razreda Gimnazije Petra Preradovića Virovitica. „On“ je tzv. game master, kreativni um iza ovog zabavnog i edukativnog događaja, knjižničarski tehničar Rudi Kulej.

SVJETSKI FENOMEN U VIROVITIČKOJ KNJIŽNICI

Što je uopće escape room? Escape room je društvena igra u kojoj sudionici ulaze u „zaključani“ prostor te kroz razne zagonetke, mozgalice i zadatke pokušavaju pronaći način kako „pobjeći“ iz prostorije. Ovaj način zabave popularan je u svijetu, a zahvaljujući Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica u toj su se igri imali prilike okušati i naši sugrađani.

Kao dio programa povodom obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige u virovitičkoj knjižnici prvi put je organizirano čak šest escape room igara, tri obiteljska i tri za mlade.

– Prilagođavamo naše usluge potrebama korisnika, a naša ciljana skupina su djeca i mladi. Oni su ti koje želimo privući u knjižnicu pa su naši projekti usmjereni u tom smjeru. Na svu sreću u posljednjih godinu i pol zaposlili smo mlade, perspektivne i vrijedne ljude koji prepoznaju i osjete potrebe ciljane skupine. Oni se svojim znanjima mogu prilagoditi mladima – objašnjava programsku ponudu knjižnice njen ravnatelj Robert Fritz.

Kako bismo vam što vjernije prenijeli dojmove o fenomenu escape room, odlučili smo i sami sudjelovati na jednom. Točnije, pratiti skupinu sudionika dok pokušavaju pronaći put iz knjižnice. Taj petak, sat vremena prije službenog početka, zaputili smo se u knjižnicu gdje nas je dočekao idejni začetnik knjižničnog escape rooma Rudi Kulej.

– Ravnatelj nas je podržao u novim i kreativnim idejama, a moja je bila escape room. Odlučio sam da ćemo napraviti dva različita. Jedan za predškolce i osnovnoškolce, koji neće biti toliko težak i na koji će moći doći s roditeljima, a drugi za mlade od 15 do 25 godina, koji će biti nešto izazovniji. Kolegice Dajana i Elena osmislile su obiteljski, a ja isključivo ovaj za mlade – objašnjava Rudi, kojega u stopu pratimo dok gornji kat knjižnice priprema za igru i postavlja rekvizite na njihova predviđena mjesta.

RUBIKOVA KOCKA, RUDIJEVA ZAGONETKA

Na pitanje zašto baš escape room, Rudi odgovara:

– Volim taktilne zagonetke koje zahtijevaju motoričku sposobnost i logičko razmišljanje. Obožavam puzzle, a Rubikovu kocku sam mogao složiti za 17 sekundi. To mi je uvijek bilo fora i mislim da imam crtu za to. No, unatoč tome, dva tjedna sam slagao escape room, „lovio“ sve, ali i više puta se izgubio u cijelom procesu. Znam gdje što moram postaviti, ali još uvijek se ponekad pitam zašto – smije se Rudi.

Promatrajući kako postavlja rekvizite (kojih ima zaista mnogo) nemoguće je ne upitati sebe, ali i našeg domaćina koliko mu je vremena trebalo da osmisli intrigantnu priču čiji je glavni lik Sofija Kalin, koja je ujedno i baza escape rooma.

Pet sati, odgovara. Novo pitanje: otkud inspiracija?

– Super su priče sa sretnim završetkom, ali mislim da iz njih čovjek ne može puno naučiti. Kroz sve forme umjetnosti više su mi zanimljive priče u kojima lik, kada je suočen s teškom situacijom, nauči nešto. Volim kada priča ima više slojeva, volim teme koje nisu ugodne i natjeraju te na razmišljanje. Tako sam i Sofiju, protagonisticu priče, htio staviti u poziciju gdje ju se u isto vrijeme može i okriviti, ali i razumjeti – ističe Rudi, pokušavajući otkriti što manje detalja o priči o čijoj radnji vam osim spomenutog nećemo ništa reći, samo da je napeta do samoga kraja.

Koliko poklapanja s događajima u escape roomu ima sama priča o Sofiji Kalin, pitamo našeg domaćina dok se, zadnji put prije nego sudionici stignu, uvjerava da je sve potrebno za igru na svojem mjestu.

– Što se tiče samog tog gdje priča vodi i koji se predmeti putem pronalaze, nema neke prevelike povezanosti. Ono što sam htio je u ovom prostoru stvoriti atmosferu koja se opisuje na kraju priče, kad se sve zahuktava. U trenutku kad se dogodi „onaj“ prijelomni trenutak, Sofija je među policama knjižnice, obasjana hladnom bijelom rasvjetom. Htio sam i da sudionici budu među policama, da si mogu to zamisliti. Cilj mi je bio da se atmosfera priče prenese u događaj, umjesto da doslovno prati priču. Imam osjećaj da priča prekida i uništava funkciju. Želio sam da escape room ima priču koja ima svoju vlastitu funkciju, odnosno da stvori atmosferu. Ako zagonetke mogu biti povezane, super. Ako ne, onda je bolje da imaju smisla, da budu teške i dobre, umjesto da se cijela situacija pretvori u CSI: Virovitica – ističe Rudi, zaključujući da je sve spremno za još jedno izdanje escape rooma i njegove nove igrače.

A kako uopće sudjelovati? Za sve one željne dobre zabave i razgibavanja svojih moždanih vijuga, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica prijave za escape room održava preko svoje Facebook stranice. Sudionikom postaju oni koji prvi odgovore na postavljenu zagonetku koja, obećava Rudi, nije teška.

Upravo kada pričamo o sudionicima, čujemo zvuk otvaranja vrata i idući tren lepršavi smijeh i šuškanje jakni ispunjavaju prostor prizemlja virovitičke knjižnice. Stigle su.

KNJIGE KAO SVJEDOCI, ALI I SUDIONICI

Dok pažljivo, ali s osmijehom na licima slušaju pravila igre, sudionice u isto vrijeme Rudiju predaju svoje mobitele. Uzbuđenje se osjeti u zraku, naročito kada otvore omotnicu koja ih čeka na stepenicama, a Rudi u isto vrijeme zaključava vrata knjižnice. Počinjemo.

Teško je bez otkrivanja intrigantne priče, zanimljivih detalja i otkrivajućih zagonetki prepričati ono što se događa narednih 90 minuta. Još teže, praktički nemoguće, uzevši u obzir buduća izdanja escape rooma čiji potencijalni idući sudionici možda upravo sad čitaju ovaj tekst.

Možda je zbog toga što je vani mrak. Možda je zbog dobre ekipe. Možda je zbog priče o sudbini Sofije Kalin. Možda je zbog kombinacije svega, ali u jedno smo sigurni – taj kišni petak navečer ne želimo biti nigdje drugdje osim ovdje.

Neke su zagonetke jednostavnije, neke izazivaju zamišljeno češkanje po glavi. Podijeljene su u tri smjera i sudionike vode po cijelom gornjem katu knjižnice. Trči se, sjedi se na podu, propinje se na nožne prste, naviruje se iza namještaja, vršcima prstiju se dotiču hrbati knjiga. Razmjenjuju se teorije, smije se, savjetuje se, diže se moral.

Teško je oteti se dojmu kako knjižnica skriva tajnu, a njene knjige, kojima smo okruženi, ponekad su samo tihi promatrači, a ponekad i aktivni sudionici ove igre, koji od pogleda skrivaju dragocjene predmete. Na čijoj su strani, kao da je ponekad teško razlučiti. U bilo kojem slučaju, zahvaljujući kvalitetnom timskom radu (i ponekoj maloj Rudijevoj pomoći), na kraju večeri ključ je u rukama djevojaka.

IDEJA ZA DESET

Iako, kako Rudi priznaje, nije zaljubljenik u ugodne radnje i sretne završetke, ova priča ga, na oduševljenje svih prisutnih, ima. Osmijesi na licima i sjaj u očima svjedoci su kvalitetno provedene večeri, a i komentari na doživljaj koji je escape room govore o tome koliko jedna ideja može promijeniti sve. Na pitanje kako im je bilo, djevojke doslovno u isti glas oduševljeno odgovaraju „super“, jednoglasno igri escape room daju ocjenu 10 i kažu da bi rado ponovile to iskustvo.

Rudi dijeli njihovo mišljenje.

– Super mi je što sam na poslu dobio priliku raditi nešto što stvarno volim i cijenim priliku koju mi je ravnatelj dao. Htio bih da se escape room nastavi održavati. Imam osjećaj da mladi možda ne znaju što je ovo. Možda misle da se ne mogu dobro zabaviti u knjižnici. Sudeći prema našem escape roomu, to je daleko od istine – zaključuje Rudi Kulej.

Kako biste doživjeli barem djelić posebne atmosfere iz Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica tijekom igre escape room, zavirite u našu fotogaleriju.

(www.icv.hr, eat, foto: E. Aragović Turkalj)