Gotovo stoljetni 40-metarski dimnjak u Pčeliću podsjetnik je na prošla vremena, no sada i potencijalna opasnost jer prijeti od rušenja na cestu i obližnje kuće

U Hrvatskoj postoje mnogobrojna ležišta ciglarske ili opekarske gline, uglavnom u sjevernome kontinentalnom dijelu. Organizirana ciglarska proizvodnja u Hrvata ima tradiciju dulju od stoljeća. Nakon II. svjetskog rata u Hrvatskoj je radilo više od 200 ciglana, a prema podacima iz 1990. opeka se u RH proizvodila u 38 poduzeća, crijep u njih sedam, te su zabilježena 233 ležišta opekarske gline. Ležišta opekarske gline zabilježena su i na mnogim lokacijama u Slavoniji i Baranji, a u Virovitičko-podravskoj županiji nalazila su se u Virovitici, Lanki, Pčeliću, Sladojevcima i Slatini. Sudbina svih tih ciglana vremenom je zapečaćena, ali ostali su tragovi koji podsjećaju na dane kada su ti pogoni radili punom parom.

Tim tragom uputili smo se u naselje Pčelić u općini Suhopolje kod poznatog tornja, odnosno dimnjaka nekadašnje ciglane. Naime u tom selu nekad su postojale tri ciglane, od kojih je ostao samo taj spomenuti dimnjak jedne od njih. Prolaznicima je dobro znan jer nalazi se uz prometnicu između Pčelića i Slavonske Pivnice, pa dalje prema susjednoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, odnosno naselju Đulovac.

Ovaj gorostas od nekih 40 metara dio je priče o nekim davnim vremenima, a spominje se 1938. godine kada je u Pčeliću proradila prva Horvat-Kindlova ciglana koja je kasnije srušena i na njenom mjestu nalaze se obiteljske kuće.

– Postojala je također još jedna ciglana u istom vlasništvu koja je također srušena, a ova ciglana od koje je ostao samo dimnjak radila je do početka sedamdesetih godina – rekao nam je predsjednik MO Pčelić Ivica Vuković.

– Oni malo stariji se sjećaju nekadašnjih ložišta u toj ciglani. Njima kao djeci okoliš ciglane bilo je idealno mjesto za igru. Kada je ciglana prestala s radom djeci je možda postala još i zanimljivija za igru, no mještani zbog sigurnosti baš nisu s tim bili presretni – rekao nam je Vuković napomenuvši neke od razloga zatvaranja ciglane.

– Zadnja ciglana, odnosno ova od koje je ostao dimnjak, prvo je bila u vlasništvu Horvata, potom njegove kćerke, a na kraju je pripala pod nekadašnju ciglanu „Valent Gazdek“ iz Virovitice. Jedan od vrlo važnih razloga zatvaranja je što je nestalo sirovine, odnosno došlo se do pijeska. Vjerojatno postoje još neki razlozi, ali svjedoci smo da ciglana na našem području nema. Ne moramo ni spominjati da je u tri ciglane u Pčeliću bilo posla za sve i da su prehranile brojne obitelji, no vrijeme nosi svoje i sada je to samo sjećanje na te dane i naše prethodnike, rodbinu i prijatelje – rekao nam je Ivica Vuković koji nije mogao, a da ne istakne i zabrinutost dimnjakom ciglane koji je u vrlo derutnom stanju i kao takav vrlo opasan.

– Istina je da je ovaj dimnjak svojevrsno sjećanje na prijašnja vremena, no on danas predstavlja latentnu opasnost. Radi se o vrlo staroj gradnji koja se svaki dan može urušiti od zuba vremena, potresa ili neke vremenske nepogode. Primijećeno je da svako malo otpadne poneka cigla s dimnjaka i s razlogom su naši mještani zabrinuti. Pogotovo mještani koji stanuju nasuprot dimnjaku, s druge strane ceste. Računajte, dimnjak je udaljen od ceste nekih desetak metara, a visok je najmanje 40 metara. Dakle njegovim urušavanjem vrlo vjerojatno bi stradala obiteljska kuća preko puta. Osim toga nalazi se uz cestu kojom redovno prolaze automobili što također stvara prijetnju. Prijavili smo to odmah u Općinu Suhopolje i nadamo se da će se to u što skorije vrijeme riješiti – rekao nam je predsjednik MO Pčelić Ivica Vukomić, a mi smo odmah potom nazvali i načelnika općine Suhopolje Gorana Doležala koji je, kako kaže, upoznat s ovom problematikom.

– Općina Suhopolje zaprimila je ovu informaciju i zahtjev MO Pčelić već ranije. Imajmo na umu da je sadašnje vlasništvo ostatka ove ciglane Republika Hrvatska, a za nju nadležno Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Odmah smo im uputili zahtjev za rušenje, a kao prilog tome istaknuli da bi Općina Suhopolje sama platila radove na rušenju. No nažalost još uvijek nismo dobili odgovor. Kada dobijemo odobrenje, odmah ćemo krenuti u radove, a o tome smo informirali i MO Pčelić – rekao nam je načelnik općine Suhopolje Goran Doležal.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)