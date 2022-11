Grad Virovitica povećava studentske stipendije: Umjesto dosadašnjih 800,00, studenti će dobivati 1.000,00 kuna mjesečno

Jedna od tema aktualnog sata 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice bile su studentske stipendije, a vijećničko pitanje odnosilo se na raspisivanje novog natječaja, kao i mogućnost povećanja mjesečnog iznosa stipendije.

Gradonačelnik Kirin najavio je da će od ove akademske godine studenti mjesečno dobivati 1.000,00 kuna umjesto dosadašnjih 800,00.

– Naši stipendisti stipendiju će, kao i do sada, primati svih 12 mjeseci u godini. Riječ je o povećanju od 25 posto, odnosno na godišnjoj će razini student dobiti 12.000,00 kuna umjesto 9.600,00 kn – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin istaknuvši kako Grad Virovitica svoje studente stipendira od 2004. godine.

Stipendisti koji su već u sustavu, primat će ranije ugovoreni iznos.

– U sustavu stipendiranja trenutno imamo 37 studenata. Desetak godina unazad u sustavu nam je preko 40 studenata, a prije je ta brojka bila tek 10 do 12 godišnje. Također, unazad desetak godina Grad Virovitica izdvaja oko 400.000,00 kuna godišnje za stipendije te dolazimo do iznosa preko 4 milijuna. Kada tome pribrojimo “Virovitički model” za naše Veleučilište te sufinanciranje studija Drvne tehnologije, dolazimo do iznosa od preko 6 milijuna kuna za visoko obrazovanje – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin dodavši da se od 2007. godine, odnosno od osnivanja Visoke škole u Virovitici, današnjeg Veleučilišta, postotak visokoobrazovanih u stanovništvu županije povećao sa 7 na više od 25 posto.

