HRS Trojica igrača NEXE-a na širem popisu za Svjetsko prvenstvo u Švedskoj i Poljskoj

Izbornik hrvatske muške seniorske reprezentacije Hrvoje Horvat objavio je širi popis reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo koje će se održati od 11. do 29. siječnja u Švedskoj i Poljskoj.

Na popisu su i trojica igrača našičkog NEXE-a, vratar Dominik Kuzmanović, krilni igrač Marin Jelinić i vanjski igrač Tomislav Severec.

– Nažalost, imamo jako puno problema s ozljedama ključnih igrača. Zbog toga smo morali posegnuti za svim igračima za koje procjenjujemo da bi mogli pomoći u ovoj jako teškoj situaciji. Pozicija desnog krila nam je trenutačno jako kritična. Veseli me ipak činjenica da je Ivan Čupić igrao za PPD Zagreb nakon dužeg vremena. Nadajmo se da će igrači biti zdravi i da neće doći do novih odustajanja i ozljeda jer znate i sami da nam veliki dio igrača dolazi u posljednji trenutak iz Bundeslige koja se igra do Božića pa čak i iza toga- tom prilikom za hrs.hr izjavio je izbornik Hrvoje Horvat.

Popis reprezentativaca: Marin Šego, Ivan Pešić, Kristian Pilipović, Dominik Kuzmanović, Mate Šunjić, Dino Slavić, Marin Jelinić, Lovro Mihić, Paolo Kraljević, Ivan Čupić, Filip Glavaš, Željko Musa, Marin Šipić, Marino Marić, Veron Načinović, Leon Šušnja, Nikola Grahovac, Domagoj Duvnjak, Luka Cindrić, Igor Karačić, Tin Lučin, Zvonimir Srna, Josip Šarac, Jakov Gojun, Ivan Martinović, Luka Lovre Klarica, Mateo Maraš, Šime Ivić, Luka Šebetić, Josip Božić Pavletić, Valentino Ravnić, Davor Ćavar, Tomislav Severec, Mario Šoštarić, Karlo Sirotić

(www.icv.hr, mš, HRS)