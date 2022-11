Hrvatski enigmatski reprezentativci vratili se sa Svjetskog prvenstva u Krakowu, a već prekosutra putuju na Državno u Split

Članovi Enigmatske udruge Orahovica Stjepan Varaždinac i Damir Vratković vratili su se prije par dana sa Svjetskog enigmatskog prvenstva u Krakowu gdje su sudjelovali kao hrvatski enigmatski reprezentativci. Varaždinac i Vratković su sudjelovali i dvije discipline i pokazali zavidno znanje.

– Svjetsko prvenstvo organizira WPF – World Puzzle Federation, odnosno Međunarodna zagonetačka organizacija, a bilo je to natjecanje u dva dijela i to prva tri dana World sudoku champinoship ili Svjetsko prvenstvo u rješavanju sudoku zadataka, a druga tri World puzzle champioship ili Svjetsko prvenstvo u rješavanju logičkih zadataka. Ove godine je to bilo 15. izdanje, a na natjecanju je sudjelovalo preko 200 sudionika i 40-ak zemalja svijeta i zapravo je velika čast i privilegija bilo biti tamo i predstavljati svoju zemlju. Moram naglasiti kako nam nažalost zbog obiteljskih problema nije mogla ići još jedna reprezentativka iz Orahovice Katarina Josić koja je jedna od najboljih žena enigmatičarki u Hrvatskoj – započeo je Stjepan Varaždinac kojem je ovo sedmo svjetsko prvenstvo u kojima je tri puta bio zagonetač ili sastavljač zadataka, a tri puta kao i ove godine odgonetač.

– Kada vidiš sve te ljude oko sebe to je čudo. Jedan natjecatelj blizu mene je rješavao sudoku istovremeno s obje ruke, gotovo nevjerojatno, a posebno me se dojmio mladi Japanac, možda ima 18 godina koji je sjedio tik do mene. Naime, dobili smo zadatke i ja krenuo čitati sve što me čeka, počeo rješavati prvi, a on je već dignuo ruku i povikao ”gotov”. Ja sam bio jedan od najstarijih natjecatelja i zapravo je nevjerojatno koliko su ti mladi ljudi sposobni i pametni. Moram se u ime Udruge zahvaliti svim sponzorima bez čije pomoći ne bi niti otišli i Krakow – rekao je Varaždinac.

Damiru Vratkoviću je ovo bilo prvi puta da se okušao na Svjetskom prvenstvu.

– Kada sam saznao da sam ušao u hrvatsku reprezentaciju to mi je kao hrvatskom branitelju bio nešto neprocjenjivo, boriti se pod hrvatskim stijegom za svoju Domovinu. Vjerujete, sam rezultat nije toliko važan, dali smo sve od sebe i zajedno s reprezentacijom se smjestili negdje blizu sredine ljestvice i to je zasigurno veliki rezultat, a za mene nešto što ću pamtiti cijeli život – kaže Vratković.

Pred orahovačkim je enigmatičarima već prekosutra Državno prvenstvo u Splitu, poznati SOZAH.

– Čeka nas sada naš državni SOZAH – 38. Susret odgonetača i zagonetača Hrvatske koji će biti održan od 4. do 6. studenog u Splitu. Nažalost opet putujemo bez Katarine Josić što nam je veliki hendikep, a uz Damira i mene na natjecanje ide naš član Željko Jozić iz Osijeka. Željko, Katarina i ja smo već poslali svoje uratke na online državno prvenstvo u sastavljanju enigmatskih zadataka tako da Katarina ipak sudjeluje. U Hrvatskoj postižemo zapažene rezultate pa se nadam da ćemo i ovoga puta biti dobri – zaključio je Varaždinac.

