Kazalište Virovitica objavilo novi datum premijere predstave za djecu “Tonka će sutra” po tekstu Jelene Pervan

Kazalište Virovitica obavilo novi datum premijere predstave za djecu “Tonka će sutra”. Predstava po tekstu Jelene Pervan u režiji Marijane Matoković bit će odigrana u utorak, 22. studenoga s početkom u 18 sati.

-“Tonka će sutra” je predstava nastala prema motivima istoimene slikovnice, autorice Jelene Pervan. Tonka je jedna sasvim obična djevojčica koja voli stvari odgađati za sutra, a sutra ponekad postane i prekosutra, a prekosutra i prekprekosutra. Strpljiva mama pokušava na sve načine Tonku naučiti odgovornosti i tome da svatko ima obveze koje treba riješiti, ali nije to lak zadatak kad se radi o jednoj zaigranoj mudrici kao što je Tonka. Šetanje Strahimira, pospremanje igračaka, jedenje večere, vježbanje pisanja slova B, sve su to zadaci koje Tonka iz dana u dan odgađa. Na sreću u pomoć dolazi mamina sestra, Sara. Putoholičarka i avanturistica, super-teta koja putuje svijetom i skuplja priče. Mama i teta zajedničkim snagama dosjete se priče koju su čule od bake i djeda kako postoje sutrići – malena bića koja dolaze samo onima koji odgađaju stvari za sutra. A sutrića se možete riješiti, ako počnete rješavati svoje obveze već DANAS!- stoji u opisu predstave Marijane Matoković.

Također, Kazalište Virovitica moli sve koji su rezervirali ulaznice za prvotni termin 29. listopada da potvrde svoj dolazak telefonski na 721/330 do 21. studenoga do 12 sati. Svoje ulaznice možete rezervirati telefonski radnim danima od 9 do 14 sati.

