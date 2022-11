Kino Park: Ovog vikenda pogledajte film “Marginalci” akcijsku dramu “Žena kralj” te animirani “Lola i velika tajna”

Ovoga vikenda u virovitičkom Kinu Park pogledajte tri nove projekcije. U petak, 4. studenog od 18 te od 20 sati, možete pogledati film “Marginalci”.



Izvorno ime: MARGINALCI

Redatelj:

Žanr:

Uloge: Draško Zidar, Mijo Pavelko i Goran Koši

Trajanje filma:

Godina: 2022

Država:

Sadržaj filma: Znate li gdje je selo Črevo? Ni desno, ni levo. Samo Črevo. Tamo je Bog rekao laku noć i upravo tamo dolazi NNHTV (“Naša najnovija hrvatska televizija”) snimiti prilog o hrvatskom seljaku u Europi. Predsjednik, animator kulture, blagajnica i predstavnik nacionalne manjine spremaju se za najvažniji dan u godini – skupštinu sela Črevo. Nakon smrdljivih razgovora o odvodnim jarcima i uvijek aktualne akcije “Zbogom oružje”, na red dolazi priredba za Črevare uz lošu recitaciju, dobru narodnu glazbu, puno gemišta i kobasica sa senfom. WC je blizu i svi su dobro došli. Živjeli!

U subotu, 5. studenog od 19 sati, možete pogledati akcijsku dramu “Žena kralj”.



Izvorno ime: The Woman King

Redatelj: Gina Prince-Bythewood

Žanr: akcija, drama, povijesni

Uloge: Lashana Lynch, Viola Davis, Thuso Mbedu, Hero Fiennes Tiffin, Sheila Atim

Trajanje filma: 135 min

Godina: 2022

Država: CAN, USA

Sadržaj filma: Žena kralj je izvanredna priča o Agojie, ženskoj vojnoj jedinici ratnica koje su štitile afričko Kraljevstvo Dahomey početkom 19. st. vještinama i neustrašivošću kakve svijet nikada do tada nije vidio. Inspirirano istinitim događajima, Žena kralj prati emotivno epsko putovanje zapovjednice Nanisce (dobitnica nagrade Oscar Viola Davis) kako obučava sljedeću generaciju ratnica i priprema ih za bitku protiv neprijatelja koji je odlučio uništiti njihov način života.

A u nedjelju, 6. studenog od 17 sati, pogledajte animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik “Lola i velika tajna”.



Izvorno ime: Salma’s Big Wish

Redatelj: Carlos Gutiérrez Medrano

Žanr: animirani

Uloge: Tihana Fraculj, Ivan Mokrović, Mladen Vujčić, Azra Vrbanić

Trajanje filma: 88 min

Godina: 2022

Država: Meksiko

Sadržaj filma: Lola je hrabra djevojka koja traga za istinom o nestalim roditeljima i tajnom vlastitih moći. U meksičkom gradu Santa Clara živi Lola, šesnaestogodišnjakinja koja nikada nije upoznala svoje biološke roditelje. Lola je veći dio svog života slušala priče kako su je oni napustili. Istraživala je mjesta gdje bi se oni mogli nalaziti, sve dok nije otkrila posebnu knjigu punu zanimljivih priča o gradu u kojem živi i povijesti njenog naroda. S ovom posebnom knjigom, Lola sa svoja dva brata kreće u avanturu kako bi pronašli karike koje nedostaju u njihovom porodičnom naslijeđu.

(www.icv.hr)