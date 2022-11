Kreće navijačka groznica: Evo kakav uspjeh Vatrenima prognozira najpoznatiji virovitički navijač Zoran Petrić – Pero

Velika sportska natjecanja idealna su prigoda da se na trenutak zaboravi na nagomilane probleme i svakodnevni život. Polazeći od pretpostavke da je nogomet mnogim ljudima najvažnija sporedna stvar u životu, nogometno prvenstvo je nešto što, bar za vrijeme svog trajanja, može u drugi plan baciti mnoštvo briga koje nas tište. Naime, tih dana se nećemo pitati zašto su porasle cijene naftnih derivata, svekolikih namirnica ili zašto se u nekim krajevima svijeta događaju potresi, poplave ili ostale nedaće. Sve to odlazi u drugi plan, a u prvom je naravno – nogomet.

Mjesto radnje Katar, vrijeme radnje sadašnje, naravno potpomognuto time da i reprezentacija Hrvatske sudjeluje na svjetskom nogometnom prvenstvu na Bliskom istoku koje je nota bene, po prvi puta domaćin krune nogometnog spektakla u svijetu.

U Hrvatskoj je sve spremno, hrvatski dresovi, kape, majice, razne oznake i svi potrebni navijački rekviziti kojima će obilovati svi naši gradovi, kuće, lokali, a ove godine čak i školske ustanove i ostale institucije. Cestama će se vijoriti hrvatske zastave, a imena naših reprezentativaca odzvanjati će i u ušima onih koji do sad nisu znali što je hrvatski nogomet.

Da bi se što bolje uživjeli u nogometni duh, posjetili smo jednog od najvatrenijih navijača, ali i znalaca nogometa u Virovitici, ali i bližoj i široj okolici, 54-godišnjeg Zorana Petrića – Peru, nogometaša i vjernog pratitelja sveg onog što se zbiva na nogometnim terenima u nas Hrvata. Naravno da se i on aktivno uključio u ovogodišnji nogometni spektakl te nam tom prigodom skrenuo pozornost na ono što svakako moramo imati na umu tijekom nogometnog prvenstva.

– Navijač sam kao i mnogi drugi, ali zbog mog angažmana u nogometu koji je započeo u TVIN-u, a nastavlja se u veteranskoj selekciji, prvo u NK Virovitica, pa potom u NO LIMIT-u u Virovitici, držim da ipak nešto više znam o tom sportu od nekih drugih. Ono što je zgodno za moju autobiografiju je da sam započeo na nogometnom igralištu TVIN-a kao tadašnji pionir, a završio kao veteran na istom igralištu koje je sada pod kontrolom NO LIMIT-a. Navijač sam Dinama, ali isto tako pratim i sve ostale klubove, ne samo u 1. ligi nego i u ligama koje igraju na području naše i susjednih županija – rekao nam je na početku Pero koji se, kao i mnogi naši drugi sugrađani, u potpunosti pripremio za praćenje nogometnog prvenstva. Iskoristili smo to njegovo stanje da ga priupitamo i za prognozu, ali i strategiju koju bi podijelio s našim izbornikom Zlatkom Dalićem.

– Grupa u kojoj se trenutno nalazi Hrvatska ima dva očita favorita, a to smo mi i Belgija. Maroko, s kojim igramo prvu utakmicu, a također i Kanada ne bi nam trebali biti nikakva smetnja ka daljnjem uspjehu. Belgija je odlična, ali s obzirom na to da dalje idu dvije ekipe u grupi, smatram da idemo dalje. Što se tiče samog izbora igrača, nemam nekih primjedbi. Dok je Luke Modrića bit će i igre, no brine me što još uvijek nemamo dobru napadačku liniju, jer znamo da Luka odlično funkcionira u smislu dodavanja lopte, ali često ispada da je nema kom dodati. Možda je ovakva formacija Dalićeva strategija u koju se nikako ne bih želio miješati. U svakom slučaju predviđam našoj reprezentaciji dobar uspjeh i smatram ih za favorite na ovom svjetskom prvenstvu, naravno uz Brazil, Argentinu, Francusku i neke druge. Vrijeme i igra će pokazati svoje, a ja ću biti jedan od naših brojnih navijača koji ću ispratiti sve utakmice prvenstva, uglavnom u svojoj kući, ali pošto se terminski igraju i u nama neuobičajenim dopodnevnim terminima, može biti da ću se pridružiti našim navijačima u kafićima, jer tamo se najviše zna o nogometu – rekao nam je Pero koji je već duže vrijeme umirovljenik, a najveći hobi mu je od malena nogomet.

– Od kada sam u mirovini, a nekad sam radio u nekadašnjem PIK-u Gradina, pa potom i profesionalno u Hrvatskoj vojsci, mogu se u potpunosti posvetiti nečemu što uistinu najviše volim, a to je naravno nogomet. Iako sam vatreni navijač Dinama, sada je u prvom planu reprezentacija Hrvatske koju najviše volim i želim da na ovom prvenstvu zasja najvećim sjajem, jer hrvatski nogomet zasigurno je jedan od najboljih na svijetu – rekao nam je vatreni navijač „Vatrenih“ Zoran Petrić – Pero.

