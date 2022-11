KRŠTENJE MOŠTA Virovitička Udruga “Sveti Vinko” proslavila Martinje u Svetom Đurađu

Udruga vinograda i voćara “Sveti Vinko” Virovitica u suradnji s Turističkom zajednicom grada Virovitice već tradicionalno za sve ljubitelje vina i vinogradarskih običaja organiziraju “Krštenje mošta”, odnosno proslavu blagdana sv. Martina ili Martinje koja se održala na terasi budućeg vidikovca u Svetom Đurađu.

Inače, blagdan Sv. Martina, zaštitnika vinara i vinograda, slavi se u cijeloj Hrvatskoj. Smatra se jednim od najveselijih blagdana u našoj zemlji. Na dan sv. Martina koji se obilježava 11. studenog stoljećima se održava ceremonija krštenja mošta, a centralno mjesto na bogatoj martinjskoj trpezi zauzima zasigurno dobra hrana i dobra kapljica mladog vina. Nešto više o ovom običaju otkrio nam je Mato Anić, predsjednik Udruge vinogradara i voćara Sveti Vinko.

– Poznato je da se na ovaj blagdan krsti mošt u vino, no manje je poznato da se na današnji dan blaguje perad, posebno patke i guske koje su “izdale” svetog Martina kada se pokušao sakriti da ga ne uhvate. On je bio svetac koji je trebao postati vojskovođa, general, no na kraju je postao biskup. Martinje se i na našem području obilježava svake godine, u suradnji s Gradom i Turističkom zajednicom grada Virovitice, a tako je bilo i danas. Radovi u vinogradu današnjim bi danom trebali biti završeni, no radovi u podrumima i dalje se nastavljaju- pojasnio je Anić.

Kako su vinogradari istaknuli, ova godina nosila je probleme uzrokovane vremenom, no kvaliteta vina i dalje je vrlo visoka.

– Godina koja je iza nas u početku je nosila probleme uzrokovane vremenom, no vina će biti, bit će svježija, mlađa, te ne pretjerano jaka nakon fermentacije. Prinos je bio jako dobar unatoč sušnoj godini, to odgovara vinovoj lozi i grožđu te smo uspjeli dobiti dobre rezultate. Da su vremenski uvjeti bili u skladu s mjesecima bilo bi još i bolje, vina bi se lakše čistila, no iz već spomenutih razloga trenutno je tako kako je. Ako neće biti jake zime i niskih temperatura svi nametnici i štetnici ostat će na površini vinove loze, tako da se nadamo da će vrijeme koje je pred nama ipak biti povoljnije za nas vinogradare- otkrio nam je vinogradar i tajnik Udruge vinogradara i voćara Sveti Vinko Zlatko Barčan.

I ove godine veliku podršku u organizaciji proslave pružila je i Turistička zajednica grada Virovitice.

– Turistička zajednica svake godine i u svakoj prigodi pruža podršku našim vinarima. Ova Udruga sljedeće godine obilježava veliku jubilarnu godinu postojanja što znači da vrijedno rade, ustrajni su, a mi ćemo ih i dalje podržavati u njihovom radu. Drago mi je da smo se svi okupili i obilježili ovaj blagdan, a kako naši vinogradari kažu, neovisno kakva je godina bila, bitno da je vino dobro. Pozivam ovom prilikom i sve naše sugrađane da se u sljedećim manifestacijama okupe i u još većem broju, te da zajedno podržimo vinare i vinogradare- zaključila je direktorica Turističke zajednice Grada Virovitice Katarina Đurđević.

Dodajmo kako su proslavi Martinja u Svetom Đurađu između ostalih nazočili i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, zamjenik virovitičko-podravskog župana Mario Klement te predsjednik Mjesnog odbora Sveti Đurađ Ivan Ćavarušić.

(www.icv.hr, mra)