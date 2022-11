Ministar Primorac: Oporezivat će se najveći poduzetnici i to oni čiji je prihod bio veći od 300 milijuna kuna

Vlada će danas u javno savjetovanje uputiti prijedlog Zakona o dodatnom porezu na dobit. Ministar financija Marko Primorac otkrio je na koga će se odnositi novi porez.

– Cilj poreza nije kažnjavati bilo koga, kažnjavanje poduzetnike, nije cilj oduzimati nekome stečenu zaradu koja je iznad prihvatljivih razina. U okolnostim kada solidarnost treba doći do izražaja i okolnostima kada svatko mora podnijeti teret krize smatramo da je ovo opravdano i pravedno, Oporezovati će se najveći poduzetenici koji su ostvarili najveće dobiti. Prema našem prijedlogu to će biti najveći poduzetnici i to oni čija je prihod bio veći od 300 milijuna kuna. Porezna osnovica bit će utvrđena da se izračuna porezna osnovica u četiri porezna razdoblja i na tu četverogodišnju dobit dodat će se 20 posto, i sve što je iznad 20 posto oporezivat će se s 23 posto – kazao je ministar financija Marko Primorac.

Na pitanje koji poduzetnici će biti obuhvaćeni novim porezom Primorac je rekao:

– Tiče se svih onih pravnih subjekata čiji je prihod bio veći od 300 milijuna kuna i dobit koja će biti veća od 20 posto za četverogodišnje razdoblje – rekao je.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković kazao je danas na sjednici Vlade da to znači jedan doprinos solidarnosti u ovom trenutku u hrvatskom društvu.

– Ovo je kriza i to znači da oni koji imaju više pomognu onima koji imaju manje. Država je svojim intervencionističkim mjerama napravila ogromne iskorake, dali smo veliku potporu. Smatramo da bi ovakva vrsta poreza bila svojevrsni solidarni doprinos radi pravednije podjele tereta krize koja pogađa sve u društvu. Naglašavam, ovdje se ne radi o kažnjavanju onih koji su uspješni, nego obrnuto, radi se o preusmjeravanju dobiti onih koji imaju puno na one koji imaju manje i poanta je da sva sredstva koja se prikupe iskoristimo iduće godine i kanaliziramo ih kao izravnu potporu onima koji su najslabiji u društvu. To je politička filozofija ovoga koraka – kazao je premijer.

(vecernji.hr)