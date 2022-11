Na cestama od utorka obvezna zimska oprema, ali gužve u auto-servisima i vulkanizerskim obrtima i dalje velike

Iako su od utorka, 15. studenoga na snazi nova pravila za vozače koja uključuju obveznu zimsku opremu, što se ponajviše odnosi na zimske gume, većina njih izmjenu ‘pneumatika’ nije obavila u propisanom zakonskom roku, a rezultat svega su velike gužve i dugi redovi u auto servisima. Provjerili smo kakvo je stanje u virovitičkim automehaničarskim i vulkanizerskim radionicama.

– Dizalice su konstantno u pogonu, slobodnog mjesta gotovo da i nema, a pneumatski pištolji zuje od jutra do mraka. Ovaj dio godine za nas je općenito najprometniji, a posebno je to izraženo u posljednjih nekoliko dana, s obzirom da je od jučer na snagu stupio zakon o obveznoj zimskoj opremi – rekao nam je Ivan Biondić, vlasnik vulkanizerskog i brzog servisa “Bindo”.

Zimska oprema ne znači nužno imati zimske gume. Dovoljne su i ljetne s profilima dubokim četiri milimetra uz obavezne lance za snijeg u prtljažniku ili sve popularnije cjelogodišnje gume.

– Više je faktora koji utječu na samu sigurnost vožnje u zimskim uvjetima, a posebno treba voditi računa o pneumaticima, odnosno njihovoj starosti. Nije sve u tome koliko je guma potrošena, već i koliko je stara. Pneumatici stariji od 5 godina, bez obzira koliko su očuvani, pretvaraju se u ‘plastiku’ i gube svojstvo – kazao je Hrvoje Predragović, vlasnik autoservisa Predragović koji svakog dana ima sve više mušterija, a dnevno obavi izmjenu pneumatika na 15 do 20 automobila.

Da je vožnja s ljetnim gumama u zimskim uvjetima svojevrsni ‘rulet’ na kotačima, slaže se i Hrvoje Brodjanac koji u jednom satu obavi izmjenu pneumatika na do tri vozila.

– Gume su jedan od najvažnijih dijelova vozila, a budući da posreduju između automobila i ceste, presudne su za sigurnost. Neupitno je trebamo li zamijeniti ljetne gume, zimskima čim počnu zimski uvjeti vožnje, odnosno čim se temperatura zraka spusti ispod 7 stupnjeva Celzijevih. Tada ljetne gume gube elastičnost kao i svojstva prianjanja na podlogu koja imaju u uvjetima za koja su predviđena – naglasio je vlasnik Autopraonice i servisa Brodjanac.

Već danima na dizalicama nema slobodnog mjesta niti u Autoservisu Butka.

– Kada vozači traže termin, obično ga mogu dobiti već idući dan, a samo trajanje zamjene guma zavisi od automobila, ali može se završiti za 20 do 40 minuta. Što se tiče samih guma, preporuka za vozače koji koriste svoje vozilo više kao gradsko i godišnje naprave od 10 do 15 tisuća kilometara, svakako su cjelogodišnje gume, ali sva ona vozila koja idu na daljnja putovanja i otvorenu cestu, cjelogodišnja guma definitivno nije najbolje rješenje – istaknuo je vlasnik servisa, Vladimir Butka.

S velikim gužvama, zbog toga što se velik dio vozača na izmjenu pneumatika odlučio u ‘pet do 12’, suočio se i Slavko Moslavac, čiji servis, kao i većina drugih, nudi usluge zamjene guma, balansiranja i prodaje novih guma, ali i brzi servis vozila na jednom mjestu.

-Životni vijek gume ovisi o puno faktora. Ljetna guma po snijegu gotovo da nema nikakve šanse, a ono najbitnije, njome se produljuje zaustavni put, što može biti jako opasno. Kod temperature od -10°C, automobil s ljetnim gumama, pri brzini od 60 kilometara na sat zaustavit će se nakon 55 metara, dok će se automobil koji na kotačima ima zimske gume zaustaviti nakon 44 metra. Na nižim temperaturama put kočenja još je duži – naglasio je Moslavac.

Za sve one koji nemaju propisanu zimsku opremu, od 15. studenoga, propisana je kazna od nekoliko stotina pa sve do 15 tisuća kuna, ovisno o težini prekršaja, a problem nisu samo kazne, već i sigurnost svih sudionika u prometu. Zimskih je dionica u Hrvatskoj 839 kilometara autoceste i 1.523 kilometra državnih i županijskih cesta. U Virovitičko-podravskoj županiji to je trenutno državna cesta D5 od graničnog prijelaza Terezino Polje pa do granice s Bjelovarsko-bilogorskom županijom.

Da je vožnja s ljetnim gumama za vrijeme zimskih uvjeta čista ‘lutrija na kotačima’, svjestan je i Virovitičanin Krunoslav Vargović , savjesni vozač koji redovito brine o svom ‘limenom’ ljubimcu.

-U našoj obitelji ja vozim automobil i brinem o njemu. Redovito ga vozim u auto servis i provjeravam signalizaciju i sve važne sklopove koji su bitni za održavanje auta. Redovito zamjenjujem i gume kod vulkanizera Hrvoja Brodjanca i vrlo sam zadovoljan njihovim uslugama. Briga o gumama na autu mi je jako važna, jer kako stari kažu, guma glavu čuva. Moja je preporuka svim vozačima da redovno servisiraju i maze i paze svoj automobil, ne samo zbog vlastite, već i sigurnosti svih sudionika u prometu – zaključio je Krunoslav Vargović.

(www.icv.hr, ts; foto: T. Szabo)