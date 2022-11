Nabava 75 tisuća tona kukuruza po 25 posto skupljoj cijeni izazvala ogorčenje slavonsko-baranjskih ratara: Zašto je posao dobila veterinarska stanica iz Osijeka, a ne OPG-ovci i mali obrtnici

Slavonsko-baranjski ratari su se “digli na noge” nakon što je u medijima objavljena informacija kako se na natječaj za nabavu čak 75 milijuna kilograma (75.000 tona) merkantilnog kukuruza u zrnu Ravnateljstva za robne zalihe jedina javila Veterinarska stanica Vetam iz Osijeka. Ogorčenje poljoprivrednih proizvođača izazvalo je što je natječaj objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave, a rok za dostavu ponuda bio je u petak.

Posebno ih je “pogodila” procijenjena vrijednost nabave od 230 milijuna kuna bez pdv-a, što znači da će država kilogram kukuruza platiti čak 3,06 kuna, iako je prema informaciji iz Ministarstva poljoprivrede prosječna cijena kukuruza na domaćem tržištu protekli tjedan iznosila oko 2,40 kuna. Time bi zarada između prodajne i tržišne cijene dosegla oko 40-tak milijuna kuna. Predsjednik Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore i baranjski poljoprivrednik Petar Pranjić kaže kako mu telefoni neprestano zvone, javljaju mu se proizvođači koji su naprosto šokirani takvim potezom države. Ukazuju na netransparentnost postupka jer je natječaj raspisan preko noći na “nekoj elektroničkoj stranici koju nitko od nas ne posjećuje”.

– Zašto nisu objavili natječaj da bude dostupan i malim OPG- ima, obrtima, svima koji bi kukuruz mogli predati. Ta nerealna, enormna cijena od 3,06 kuna bi nama pomogla. Kukuruz se danas trži po dvije kune, recimo 2,40 kuna s dovozom. Tko je to osmislio, doista nam nije jasno. Još nas više čudi da se ta firma jedina javila na natječaj, a to im nije djelatnost, niti imaju bonitet, niti su proizvođači. Čisti trgovac. To je kao da jedan frizerski salon ili salon za pedikuru nabavi za državne rezerve 100.000 tona smrznutog mesa. Nakaradno i smiješno- kaže Pranjić.

No, ističe i kako neće stati na tome. Zatražili su sastanak s ministricom poljoprivrede u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, Ravnateljstvom robnih zaliha, ali traže i nazočnost ministra gospodarstva Filipovića.

– Neka nam objasne tko je odredio tu cijenu i kako je natječaj proveden- kaže Pranjić. Ističe i kako će se tim potezom sada podići cijena kukuruza, što će opet poskupjeti proizvodnju stočarima i tovljačima, no najavljuje da na tome neće stati. – Ne bude li sluha, mi kao članica udruženja poljoprivrednih komora EU obratit ćemo se i Bruxellesu te upozoriti na ovaj kriminal. Ja ga ne mogu drugačije nazvati nego kriminalom. Netko će tu očito debelo profitirati- kaže Pranjić te dovodi u pitanje fizičku opstojnost robe s obzirom da je riječ o robnim rezervama za koje se ne zna gdje su smještene, pa ističe čak i bojazan da će se posao odraditi “samo papirnato”.

– Istočna Slavonija je stradala zbog suše, zar nije bilo fer da se taj posao nabave kukuruza ponudi i malim OPG-ima, da im se pomogne da prebrode krizu”, ogročeno kaže Petar Pranjić. Iznosi i pretpostavku kako će država, što proizlazi iz proteklih slučajeva gdje su imali takve primjere, kukuruz kasnije darovati stočarima za 1 kunu kako bi “spašavala” stočarstvo i mljekarstvo. U biti je to samo šteta- smatra Pranjić.

