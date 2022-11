Najveća božićna atrakcija na ovim prostorima: Uskoro kreće Čarolija svjetla obitelji Salaj

Sve su božićne priče romantične i čarobne, posebno kada ste gost obitelji Salaj u Grabovnici, a ove godine ponovno otvaraju svoja vrata posjetiteljima. Naime, za vrijeme Adventa, te božićnih i novogodišnjih praznika pripremaju pravu poslasticu godine, za sve zaljubljenike u pravo blagdansko ozračje.

Ugođaj u kojem uživaju djeca i odrasli iz cijeloga svijeta, jedinstven na ovim prostorima gdje imate mogućnost razgledati imanje punih 45 dana kada je imanje obasjano tisućama višebojnih svjetala, nudeći svima koji dođu čaroban pogled i idiličnu blagdansku atmosferu istinske hrvatske božićne priče, ranije poznata pod nazivom Božićna priča obitelji Salaj, naša jedinstvena postava svjetla koja u božićno-novogodišnje vrijeme kao da posjetitelje vodi u svijet mašte.

Nadaleko poznate lampice i svjetlosne dekoracije počinju krasiti kompletno imanje Salaj u Grabovnici pored Čazme, stoga vam najavljujemo kako će se “Božićna čarolija svjetla by Salaj” ove godine održati od 25. studenog 2022., dva dana prije prve adventske nedjelje, te će uveseljavati svoje posjetitelje sve do 8. siječnja 2023. Radno vrijeme počinje u popodnevnim satima, te će imanje biti otvoreno od 15:00 do 21:00 sat, svakodnevno, uključujući vikende i blagdane.

Božićna manifestacija održava se već više od dvadeset godina na imanju obitelji Salaj u Grabovnici pored Čazme, a tako će biti i ubuduće. Godinama obitelj Salaj ulaže svu svoju ljubav i izniman trud kako bi čarolija svjetla svake godine bila što ljepša i kako bi u druženju sa svojim posjetiteljima razmijenili radost koja okružuje imanje i koji znaju da iza ovakve ‘manifestacije’ stoje mjeseci priprema i postavljanja žaruljica, a potrebno je i znatno vrijeme za njihovo skidanje i održavanje. Za SalajLand, sada Čarolija svjetla Salaj se tako već pročulo u susjednim zemljama, ali i Njemačkoj, Španjolskoj, Koreji, Indiji i SAD-u, pa čak i u Australiji. No, najveća potpora dolazi od posjetitelja koji se uvijek iznova vraćaju.

– U sezoni 2022./2023. vas očekuje mnoštvo novih atrakcija i aktivnosti, a sve u okruženju više milijuna lampica koje se protežu na prostoru imanja Salaj. Nastavljamo tradiciju da svake godine mijenjamo postav oblika i boja na cijelom imanju, pa čak i oni posjetitelji koji su uživali na imanju proteklih godina očekuje čarolija kakvu do sada nisu doživjeli. Cijele godine radilo se na dizajnu i rasporedu novih svjetlosnih kreacija, te mnoštvu novih drvenih figura načinjenih motornom pilom Martina Reichmanna njemačkog kipara i umjetnika, koji je od lokalno pronađenog drveta načinio likove baš za nas, nešto što se rijetko viđa na ovim prostorima, a postala je tradicija na našem imanju – kažu organizatori.

Osim velikih božićnih jaslica, prezentacije Isusove grobnice u starom kamenolomu i obilja božićnih ukrasa, tradicionalnih božićnih pjesama kako bi se ozračje učinilo savršenim, dobro je planirati svoj izlet tako da imanje posjetite u sumrak nakon kojeg svakog dana posjetitelje očekuje vatromet dok se šeću brojnim puteljcima, mostićima i prolazima, a za okrijepu će biti zaduženi restoran na samom imanju koji nudi odličnu gastronomsku ponudu po pristupačnim cijenama, te dodatni gastronomski objekti. Sve uz miris kuhanog vina i čaja!

Veliko Adventsko selo pod zvjezdanim nebom s raznim proizvodima iz domaće radinosti nudit će rukotvorine lokalnih proizvođača u kojem je moguće pronaći sitnice za autentični božićni poklon za najmilije, te brojne atrakcije i iznenađenja, a Djed Božićnjak će posjećivati imanje s kojim će se djeca moći družiti i fotografirati.

