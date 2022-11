Nogometaš Pitomače Marko Matančić jedan je od najboljih FIFA igrača u Hrvatskoj: Voli PSG i najdraži mu je Mbappé, a ovo je njegov recept za uspjeh u popularnoj nogometnoj simulaciji

Marko Matančić većini je poznat kao nogometaš četvrtoligaša Pitomače, ali malo tko zna da je ‘profesionalac’ u ‘virtualnom nogometu’, odnosno popularnoj nogometnoj simulaciji FIFA.

Ovu igru igraju svi od ‘7 do 107’ godina i jedna je od najpopularnijih igara na svijetu. Onaj tko ju obožava, sigurno ne može zamisliti da barem jednom tjedno s prijateljima do jutra, uz grickalice i sokove, ne igra ovu igru. Popularnu nogometnu simulaciju, kao što smo rekli, mogu igrati svi, ali ne može svako biti ‘majstor’. A kako to postati, otkrio nam je upravo Matančić, koji je trenutno u TOP 3 igrača na Balkanu, odnosno TOP 2 u Hrvatskoj.

-FIFA 19 bila je prva koju sam počeo igrati. Sudjelovao sam na dva lokalna turnira u kafićima gdje sam osvojio 1. mjesto, a nakon toga došao na ideju da bi se možda više mogao posvetiti ovom hobiju i tako je zapravo sve krenulo – započeo je priču Matančić.

Jedan od najvećih uspjeha, ističe, sudjelovanje je u finalu druge sezone Hrvatski Telekom e-Lige, esport natjecanja u videoigri FIFA 21, u kojoj je zauzeo odlično treće mjesto u konkurenciji više od 1.000 natjecatelja.

-Natjecali su se igrači samo iz Hrvatske, a za odigravanje utakmica koristio se Challengermode, dok se komunikacija odvijala preko platforme Discord. Uspio sam na kraju izboriti veliko finale, odnosno ‘Final Four’ u kojem su sudjelovala najuspješnija četiri igrača, a završni turnir odigran je u Zagrebu. Na kraju sam zauzeo treće mjesto, a uz pehar, medalju i nagrade sponzora, za taj plasman pripala mi je novčana nagrada u iznosu 2.000 kuna – nastavio je Matančić.

Da e-sport doživljava snažnu ekspanziju u svijetu, najbolje govori podatak iz 2020. godine, kada je ostvareno više od milijardu dolara prihoda, a više od pola milijarde fanova i brojni europski klubovi sa svojim e-momčadima igrali su na velikim natjecanjima. Da je drastično porastao interes za e-sport u Hrvatskoj, dokazala je upravo Hrvatski Telekom e-Liga. U drugom izdanju odigrane su 772 utakmice, sudjelovalo je 1.024 igrača koji su zabili 5.146 golova, a kompletan sadržaj i snimke nogometnih susreta natjecatelja na Youtube i Facebook kanalima oborili su rekorde gledanosti.

U drugom izdanju Hrvatski Telekom e-Lige sudjelovalo je devet klubova: Dinamo, Osijek, Rijeka, Gorica, Istra, Lokomotiva, Šibenik, Varaždin i Slaven Belupo. Marko Matančić branio je boje Gorice i kao što smo već rekli, stigao do odličnog trećeg mjesta. Teo Radman (GNK Dinamo Zagreb) je zahvaljujući čvrstoj koncentraciji i izdržljivosti u finalnom odmjeravanju s rezultatom 2:1 odnio pobjedu nad Arminom Hasanbegovićem (NK Osijek) i otišao kući ‘bogatiji’ za 10.000 kuna, dok je Matej Brozović, koji je također branio boje Dinama, zauzeo četvrto mjesto.

Netom nakon završene druge sezone Hrvatski Telekom e-Lige, Matančić se ‘prebacio’ na ‘balkansku scenu’, odnosno A1 Adria ligu u kojoj sudjeluju natjecatelji iz BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Hrvatske.

-Već prvu godinu igrajući A1 Adria ligu završio sam na odličnom 2. mjestu. U četvrtfinalnom susretu pobijedio sam profesionalnog igrača iz Osijeka, a u polufinalu sam bio bolji od profesionalca iz Srbije. Prvog mjesta koštao me poraz u finalu, bolji od mene bio je igrač iz Bosne i Hercegovine, koji je ujedno A1 Adria ligu osvojio četvrtu godinu zaredom – rekao je Matančić.

U posljednje vrijeme dnevno ‘trenira’ od dva do tri sata i uz već spomenutu ligu, sudjeluje na raznim online turnirima na kojima se, ističe, može zaraditi solidan novac. Za uspjeh u ovoj virtualnoj simulaciji nema ‘čarobnog napitka’, pa se drži provjerenog recepta: “Što više igraš, to si bolji”. Ipak, smatra, postoje ‘vještine’ koje odvajaju ‘amatere’ od profesionalaca.

-Dok vježbate, najbitnija stvar je da koristite analog jer bez analoga ne možete izvoditi driblinge koji će vaše protivnike ostaviti bez daha. Slobodni udarci su ključ uspjeha i svi koji igraju FIFU znaju koja je draž postići pogodak iz slobodnjaka, to psihički uništava protivnika. Isto tako, malo je onih koji znaju uputiti ‘rezanu’ ili ‘felš’ loptu, što je jako bitno, jer vam takvi udarci omogućuju postizanje pogodaka iz gotovo ‘nemogućih’ pozicija i kuteva – naglašava Matančić.

U svojoj ‘vitrini’ ima velik broj osvojenih online natjecanja, a jedno od najdražih mu je ono u organizaciji Futsal kluba Dinamo. Paralelno su odigrana dva turnira, a Matančić je slavio u ‘standardnom’, odnosno turniru kojeg su igrači igrali s ‘pravim’ klubovima i reprezentacijama. Do naslova je stigao tek nakon ‘zlatnog gola’ svladavši u finalu Mateja Sivrića iz Slavonskog Broda s ukupnih 5:4. Do finala je stigao svladavši Roka Znidarčića 4:1, Dinamovog Andriju Vrcana 3:2, Juricu Poldrugača 5:2 i Juricu Veselića 6:1.

Nitko ne voli gubiti, a to se posebno odnosi na zaljubljenike u nogometne simulacije. Reakcije na poraz su različite, a neki čak krenu uništavati gaming opremu. Matančić, kaže kroz smijeh, nije jedan od takvih iako je često na ‘rubu živaca’. Što se tiče klubova, najviše voli igrati s PSG-om, a najdraži mu je igrač Kylian Mbappé.

