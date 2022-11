NOVI ZAKON Osim šefa, nakon radnog vremena neće vas moći zivkati ni kolege!

Iako će se rad nedjeljom plaćati osjetno više – radnik ga ima pravo odbiti, bez posljedica. No, u novom zakonu novosti ima još. Poslodavci više neće moći ni zvati ni slati elektroničku poštu za vrijeme odmora, neradnih dana i nakon radnog vremena. Iznimke, ili rupe u zakonu ipak postoje, piše Danas.hr.

Uznemiravanja i poziva od strane šefa, kad god mu padne na pamet, više nema. Zaposlenik ima pravo biti nedostupan nakon posla ili dok je na godišnjem. Ne smije vam slati ni e-mailove.

I ne samo šefovi, kako doznaje Danas.hr od zamjenika ministra, ni kolege vas neće moći zivkati osim u slučaju prijeke potrebe.

– Prijeka potreba može biti ako ste neki vodoinstalater pa puknu nekakve cijevi ili ako se neki hitan posao mora odraditi da vi dođete na posao, onda naravno radnik ima pravo na plaćeni prekovremeni rad. Vi novinari isto vi morate ako se nešto dogodi intervenirati jer je to u svrhu informiranja javnosti tako da će se to gledati od slučaja do slučaja – govori pomoćnik ministra rada, mirovinskog sustava i obitelji Dražen Opalić.

U HUP-u odgovaraju kako je mnogo nedorečenosti.

– Pa kako će zaposlenik znati da je neka situacija hitna ako nije vidio mail ili nije vidio ni poruku – govori Irena Weber, glavna direktorica HUP-a.

Ako vas poslodavac zove izvan radnog vremena – neće biti kažnjen, ako mu se radnik ne javi ni on radi toga ne smije biti kažnjen.

– Ako radi toga dobije otkaz, on će na sudu dobiti jer će se raditi o nezakonitom otkazu – dodaje Opalić.

Preporuka je to europske unije, koju je usvojilo 10 zemlja, a jedino Portugal ima kazne za poslodavce. Neki poslovi mogu čekati do sutra, bespotrebni pozivi šefova postali su navika koju bi novi zakon koliko-toliko trebao izmijeniti.

(danas.hr)