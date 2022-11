Jučer (petak) je putem Facebook stranice Knjižnica i čitaonice Pitomača, a u sklopu Mjeseca hrvatske knjige, održano online predstavljanje knjige “Prehrana mladih sportaša” autorice i nutricionistice Vesne Bosanac.

– U svom radu svakodnevno se susrećem s mladim sportašima i njihovim roditeljima te s njima imam savjetovanja o prehrani. Godinama sam znala nakon savjetovanja slati im materijal kako se pravilno hraniti odnosno što jesti kroz dan, a uz to je dolazio i mali priručnik o prehrani. Taj priručnik je bio stvarno od koristi svima i to me je potaknulo da napišem ovu knjigu kako bi bila dostupna svima sportašima- kaže nam autorica knjige.

Prehrana sportaša prilagođava se potrebama sportaša, bilo da se radi o treningu, natjecanju, odmoru, pauzi zbog ozljeda i slično. U vrijeme trenažnog procesa ona usko prati karakteristike treninga i doprinosi ostvarenju ciljeva. Tako je ova knjiga namijenjena mladim sportašima te daje odgovor na pitanje po čemu se njihova prehrana razlikuje od obične prehrane i kako osmisliti kvalitetan jelovnik.

– U prvom dijelu knjige govorim o važnosti uključivanja svih skupina namirnica u svakodnevni jelovnik. Dakle tu govorimo o važnosti žitarica, proizvoda od žita, povrća, voća, mesa, ribe, jaja, mliječnih proizvoda, a također i masti. Naravno, hrana je nezamjenjiva i ona ne samo što daje energiju nego daje I vrijedne vitamine, mineralne tvari, antioksidanse koji su potrebni i neophodni u fazi oporavka nakon treninga ili natjecanja. Dalje u knjizi govorim o tome kako kod kuće pripremiti kvalitetnu pizzu, ćevape, pljeskavice pošto mladi vole brzu hranu i on može biti prilagođen sportskim naporima odnosno mora se raditi o kvalitetnim namirnicama– kaže Vesna te dodaje.

– Također, govorim o dodacima u prehrani, odnosno kako da baratate s dodacima u prehrani i kako smanjiti rizik za pad na dopinškoj kontroli. Isto tako govori se i o hidraciji, što jesti na putu, na natjecanju, na pripremama izvan mjesta stanovanja. Vjerujem da će ovakav tip knjige stvarno biti koristan sportašima, ali i svima ostalima – dodaje.

Čitajući knjigu mladi će sportaši spoznati važnost kvalitetne prehrane u sprječavanju ozljeda i jačanju imuniteta te konkretno kako stečeno znanje promijeniti u praksi. Knjiga je pisana jednostavnim i razumljivim rječnikom s lako primjenjivim idejama kako poboljšati svoju prehranu s ciljem ostvarenja željenih rezultata i očuvanja zdravlja.

Inače, Vesna Bosanac prva je nutricionistkinja u Hrvatskoj sa završenim stručnim poslijediplomskim studijem o prehrani u sportu pri Međunarodnom olimpijskom odboru. Kroz svoje savjetovanje o prehrani pomaže sportašima unaprijediti prehranu u cilju postizanja željenih sportskih rezultata i očuvanja zdravlja.

(www.icv.hr, ib)