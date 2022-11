OŠ Antuna Gustava Matoša iz Čačinaca jedna je od škola u kojoj djecu od prvoga dana uče o važnosti zdrave prehrane i doručku kao najvažnijem obroku u danu

Doručak je za školarce najvažniji obrok u danu, a škole su mjesto gdje se svaki dan poslužuju tisuće doručaka. Tako je i u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima u kojoj se ovom obroku pridaje posebna važnost. Ove su se godine, kao i prijašnjih, priključili obilježavanju Tjedna školskog doručka kojeg uoči Svjetskog dana hrane organizira Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Naime, početkom ove godine posjetili smo ovu vrijednu ustanovu koja opravdano nosi naslov vice prvaka Hrvatske u kategoriji Najljepši školski vrtovi, projektu koje svake godine provodi HRT. Da podsjetimo, taj projekt promiče isključivo organsku poljoprivredu, uzgoj izvornog i domaćeg bilja, prepoznavanje ljepote vlastitoga krajolika, te povratak tradicijskim vrtovima u svim dijelovima Hrvatske. Stoga se i nismo ni previše iznenadili kada smo saznali da ova škola i dalje stupa u korak sa zdravim načinima života i ishrane, a obilježavanje Tjedna školskog doručka to i potvrđuje.

Odmah smo se uputili u školsku zbornicu i tamo nas je dočekala ravnateljica ove škole Kristina Krmpotić koja nas je na početku našeg susreta prvo upoznala sa ovom hvalevrijednom akcijom.

– Tjedan školskog doručka pokrenut je u sklopu projekta Živjeti zdravo kako bi se podigla svijest o važnosti nutritivno bogatog doručka za učenike te kako bi se omogućilo školama da pokažu svoje programe doručaka putem uzbudljivih natječaja i promotivnih aktivnosti. Škole su pozvane da na različite načine proslave povrtni doručak: uvođenjem novih povrtnih doručaka na školski jelovnik, uključivanjem učenika u ocjenjivanje jela, intervjuiranjem svojih vrijednih školskih kuharica/kuhara, izradom tjednih planova povrtnih školskih doručaka, učenjem o Tanjuru pravilne prehrane te na mnoge druge kreativne načine. Iako se ovdje govori o Tjednu školskog doručka koji se obilježava svakog listopada, važnije je da se vođeni spoznajom o zdravom načinu ishrane i dalje držimo pravila da u obrocima ima što više povrća i voća – napomenula je ravnateljica Krmpotić ističući da je njihova škola u projekt Živjeti zdravo uključena od samih njegovih početaka, a tim povodom održane su i brojne aktivnosti.

– U svim našim razredima proveli smo različite radionice priprema jela od zdravih namirnica poput zobene kaše, voćnih ražnjića i salata. S druge strane učenici su konzumirali i domaće proizvode, svinjsku mast i pekmez koje su mazali na integralni kruh. Provedene su i radionice traženja starih recepata njihovih baka koji obiluju zdravim načinom prehrane. Glavna namjera nam je educirati djecu o zdravim namirnicama i zdravom načinu ishrane, no za to nam je neophodno potrebna i suradnja s roditeljima jer oni primjenom zdravih navika, najbolje mogu svojoj djeci dati dobar primjer. Dakako da to nije ni malo jednostavno jer i sami znamo da ovaj brzi tempo povlači i neke loše navike poput brze i nepravilne ishrane. Stoga u našoj školi nastojimo svojim jelovnikom dati zdrave namirnice, a ponekad napravimo i neki mali kompromis – rekla nam je Kristina Krmpotić koju smo na kraju i zamolili da nam otkrije nešto sa školskog menija.

– Djeca vole varivo od povrća s noklicama i pilećim mesom, kuhana riža i grašak s piletinom, ćufte u umaku od rajčice s pire krumpirom, gris na mlijeku, tjestenina s mljevenim mesom i kupusom, umak od špinata, tijesto s piletinom i vrhnjem i slično. Uz to uvijek mora biti i voća i poneka slastica. Ne mogu reći da su sva djeca oduševljena našim jelovnikom, ali sve ga više i bolje prihvaćaju, a nama je najbitnije da zdrav način prehrane primjene i nakon škole jer svjedoci smo sve većeg broja pretilih osoba u mladoj dobi – rekla nam je ravnateljica Kristina Krmpotić, a djeca su nam na odlasku natrpala džepove mandarinama koje također spadaju u njihov svakodnevni obrok.

