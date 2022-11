Otvorena izložba “nespojivog” autorice Ljiljane Peretin “Matematika i vez – vidiš li ti što i ja”

U Gradskom muzeju Virovitica jučer (srijeda) je otvorena edukativna izložba “Matematika i vez – vidiš li ti što i ja” autorice Ljiljane Peretin, profesorice matematike u Osnovnoj školi Josip Kozarac u Slatini.

U ime ravnateljice Gradskog muzeja Virovitica Mihaele Kulej, koja je bila odsutna zbog sudjelovanja na dodjeli nagrada “Najbolji slavenski muzej ŽIVA 2022.” za koju je virovitički muzej i nominiran, okupljene su pozdravile i nešto više o autorici i izložbi rekle viša kustosica etnografske zbirke virovitičkog muzeja Jasmina Jurković Petras i viša kustosica etnologinja Marija Mesarić iz Muzeja grada Koprivnice.

Izložba, koju je posjetio velik broj posjetitelja te učenika Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, temeljena je na stolnjaku, obiteljskoj ostavštini sestre bake Ljiljane Peretin iz Novigrada Podravskog.

– Prije stotinjak godina, bakine sestre su išle u školu nakon osnovne škole. Mi u šali volimo reći da je to škola za one djevojke koje su se trebale malo bolje udati. U toj domaćinskoj školi su radili takve ručne radove. Između ostalog, on je i završni rad te moje tete koja ga je izložila u Koprivnici na izložbi prije osamdesetak godina. Mi smo svi uvijek bili jako ponosni na to. Mislim da treba čuvati tradiciju i uspomenu na drage ljude. Također, htjela sam iz mog kuta, onog profesora matematike i učitelja u osnovnoj školi, pokazati da je jedan predmet dovoljan da se stvori priča koja povezuje naizgled nespojivo – istaknula je Ljiljana.

Uzevši u obzir da je izložba spoj tradicije i modernog, na pitanje kakva je reakcija mladih na ovaj “nespojivi” spoj tradicije i matematike autorica odgovara.

– Ovo je nešto što, kad približavate djeci, možete sa suvremenom tehnologijom kao učitelj pokazati i napraviti “gifove” pomoću kojih oni mogu vidjeti ta preslikavanja. Možete u PowerPoint prezentacijama isto pokazati jedan povijesni dio. Dječja igra “Minecraft” je idealna za dati im predložak da ga oni pokušaju složiti. Na neki način ih zainteresirati da u svojoj okolini, u svojim ormarima ili ormarima njihovih baka pronađu neke predmete na kojima će pronaći nešto što bi isto tako mogli sami kreirati, a na taj način se i pobuđuje mašta i sve ono što bi željeli da mladi ljudi rade, a to je da misle svojom glavom, a ne da samo uzimaju ono što im se da– zaključila je Ljiljana Peretin.

Zainteresirani izložbu u Gradskom muzeju Virovitica mogu pogledati do 30. studenog.

(www.icv.hr, eat)