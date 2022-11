Ovoga vikenda u Kinu Pitomača pogledajte triler “Polje straha”, horor komediju “Menu” te animirani flm “Čudesan svijet”

Kino Pitomača i ovog vikenda donosi odlične naslove. Tako vas u petak, 25. studenog u 20 sati, očekuje triler “Polje straha”. U nedjelju, 27. studenog, na redu je još jedan animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik “Čudesan svijet” s početkom u 17 sati. dok u 19 sati možete pogledati još jedan triler pod nazivom “Menu”.

POLJE STRAHA

Izvorno ime: Escape the Field

Redatelj: Emerson Moore

Žanr: triler

Uloge: Jordan Claire Robbins, Theo Rossi, Tahirah Sharif, Julian Feder, Elena Juatco, Shane West

Trajanje filma: 89 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Dokorica Sam budi se sama usred polja te izgubljena i zbunjena upoznaje Tylera. Njih dvoje se povežu i pokušaju pronaći izlaz iz polja. Neuspješnim pokušajima, sretnu još četvoricu stranaca: vojnika Ryana, Denise, kompjuterskog programera Camerona i studenta Ethana. Polje straha vas odmah suočava s žustrom akcijom! U filmu nećete biti izloženi dugotrajnim uvodom niti nepotrebnim razvojem likova. Polje straha gledatelje odmah baca u vatru i upoznajemo likove i njihovu surovu stvarnost koju proživljavaju već u prvim minutama. Upoznajemo likove i svijet u kojemu žive dok pratimo radnju te to samo pridonosi strahu i zbunjenosti koja publiku drži na rubu sjedala. Prema svjetskom uspjehu serije možemo zaključiti da je to dobra horor formula. Trebaju li surađivati ili ubiti jedni druge? Ne znajući, odluče da će surađivati i zajedno pronaći izlaz iz polja. Provedu cijelu noć hodajući kroz polje tražeći izlaz ili znak što im je činiti, no nešto im je za petama.

ČUDESAN SVIJET – SINK

Izvorno ime: Strange World

Redatelj: Don Hall

Žanr: animirani

Uloge:

Trajanje filma:

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Originalna obiteljska akcijska pustolovina studija Walt Disney Animation predstavlja legendarnu obitelj istraživača koja pokušava ploviti neistraženom, tajanstvenom zemljom zajedno sa šarolikom ekipom koja uključuje nestašnu mrlju, tronožnog psa i mnoštvo proždrljivih stvorenja.

MENU

Izvorno ime: The Menu

Redatelj: Mark Mylod

Žanr: komedija, horor

Uloge: Anya Taylor – Joy, Nicholas Hoult, Janet McTeer, Ralph Fiennes

Trajanje filma: 106 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Iznimno neobičan spoj horora, trilera i komedije redatelja Marka Myloda, autora serija kao što su “Shameless”, “Game of Thrones” i “Succession”, a cijela je priča smještena u svijet visoke kuhinje. Mladi par (Anya Taylor Joy i Nicholas Hoult) putuje na udaljeni otok kako bi večerali u ekskluzivnom restoranu u kojem je kuhar (Ralph Fiennes) pripremio raskošan jelovnik, uz nekoliko šokantnih iznenađenja.

