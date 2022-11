Plivački klub Virovitica organizira školu plivanja, a upisi su u tijeku.

Treninzi će se održavati na bazenu u Barcsu i to četvrtkom, od 17.15 do 18.45, subotom od 9.30 do 11 sati, te nedjeljom također od 9.30 do 11 sati. Trajanje škole plivanja je 10 treninga.

Sve informacije vezane uz upise možete dobiti na broj mobitela 098/263-595 ili na Facebook profilu Plivačkog kluba Virovitica.

