Posve je nebitno hoće li od prve minute protiv Maroka krenuti Kramarić, Livaja ili Petković… Bitna je samo jedna stvar

Slike s dočeka vatrenih nakon osvajanja srebra nikada nećemo zaboraviti, pamtit ćemo špalir od milijun ljudi od zračne luke do Trga bana Jelačića, ujedinjenu Hrvatsku na jednome mjestu, navijače od Dubrovnika do Baranje, od Njemačke do Boke kotorske, od Splita do Zagreba… Mnogi su taj dan stigli u Zagreb pozdraviti Dalićeve junake i zahvaliti im na srebru.

Takvu euforiju mogli su izazvati samo naši nogometaši, a nadamo se da se barem nešto slično može ponoviti i nakon Svjetskog prvenstva u Kataru. Što može Hrvatska na ovom Mundijalu? Pitanje je to koje se ponavlja prije svakog velikog natjecanja, a pravog odgovora zapravo nema. Kladionice su nas uoči početka svrstavale tek na 10. mjesto favorita za naslov.

Koeficijent da će Dalićevi izabranici podići pehar je čak 50, a ispred nas su Englezi, Francuzi, Belgijci, Španjolci, Nijemci, Portugalci… Dakle, prema kladionicama, maksimalan doseg Hrvatske je četvrtfinale SP-a. No uoči Rusije 2018. bili smo tek 11. favorit prvenstva, a znamo kako smo završili. Skupina s Marokom, Kanadom i Belgijom sigurno je prolazna, a onda je u nokaut-fazi uvijek sve moguće.

Plasman u četvrtfinale svakako bi bio doseg koji bismo smatrali uspjehom, no vatrenima ne trebamo stavljati imperativ. Neka samo igraju hrabro, pošteno i sa srcem pa ćemo vidjeti dokle će ih to dovesti. A s takvim će pristupom sigurno opet ujediniti Hrvatsku, kao i tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji.

I posve je nebitno hoće li u špici od prve minute krenuti Kramarić, Livaja ili Petković, hoće li drugi stoper biti Lovren ili Šutalo te tko će od trojca Vlašić, Majer ili Pašalić početi na desnom krilu. Bitno je samo da budu momčad, da slijede izbornika, a onda ćemo se sigurno opet svi veseliti. I neka doček na Trgu bude 19. prosinca, dan nakon našeg novog finala – prenosi Vecernji.hr

(vecernji.hr)