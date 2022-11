Prosinac u gradu 2022. uz Advent u Palači, Kućicu Djeda Božićnjaka, Božićni sajam i brojne poklone za djecu

U organizaciji Grada Virovitice i Turističke zajednice grada Virovitice i ove će se godine održati tradicionalna manifestacija pod nazivom “Prosinac u gradu”. Program će obuhvatiti brojna događanja, od kulturnih do zabavnih i sportskih. Uz 30. jubilarnu Božićnu produkciju KUC-a Virovitica, koncert Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, tu je i tradicionalna Godišnja izložba LIK-a Nikola Trick te izložba Bertuchovo slikovno carstvo: otkrij tajne dječje enciklopedije u našem Gradskom muzeju. Gradska knjižnica i čitaonica, uz brojna druga događanja, poziva i na književnu večer sa zavičajnim autorima pod nazivom Dobrodošlica Božiću te predstavljanje romana Roberta Međurečana Domovina to go, a naše Kazalište Virovitica na uvijek zabavne Dane smijeha Kerekesh Teatra.

Grad Virovitica je i ove godine osigurao poklone za sve mališane povodom Sv. Nikole. Djeci grada Virovitice prigodni pokloni bit će podijeljeni u utorak, 6. prosinca uz besplatnu dječju predstavu “Sat koji je zaboravio zvoniti“ u dva termina u Kazalištu Virovitica, te devet termina u prigradskim naseljima. Ulaznice za predstave povodom Sv. Nikole koje će se održati u Kazalištu Virovitica možete podići od ponedjeljka, 28. studenoga na Gradskoj blagajni u radnom vremenu Gradske blagajne. Više informacija o samoj podjeli bit će objavljeno na stranicama Grada Virovitice u nadolazećim danima.

U sklopu programa Adventa u Palači, uz tradicionalno paljenje adventske svijeće, posjetitelji će moći uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi te prigodnim nastupima Glazbene igraonice Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, KUC-a Virovitica, Virovitičkih mažoretkinja, KUD-a Virovitica, Gradske glazbe i Mažoretkinja Gradske glazbe Virovitica, Tamburaškog sastava Hrvatskog pjevačkog društva Rodoljub, Protokola, Freewaya i Stjepana Lacha, a u organizaciji Kreativne udruge Unikat održat će se i tradicionalni Božićni sajam s bogatom ponudom božićnih rukotvorina učenika srednjih škola, brojnih udruga i OPG-a.

Ove godine u programu Adventa u Palači naši najmlađi moći će posjetiti i posebno ukrašenu Kućicu Djeda Božićnjaka, napisati mu pismo i fotografirati se, a sve uz zabavne programe Djedovih pomagača – vilenjaka.

Virovitica će i ove godine biti prekrasno ukrašena mnoštvom lampica i božićnim ukrasima od prirodnih materijala. Uz tradicionalne božićne jelke, selo vilenjaka, groficu Advent, kamin toplih želja, Mrazograd, mjesto za poljubac, kućicu medenjaka, Snješkograd, čarobni prolaz, bajkovito noćno nebo, ledenu kočiju, svjetleće anđele, betlehemsku štalicu i najveći adventski vijenac na fontani, za sve prolaznike i šetače adventski ugođaj će stvarati i božićne pjesme u večernjim satima.

Najluđu noć u godini provedite u dvorištu Palače Pejačević uz nastup mladog virovitičkog sastava Nikad skupa, besplatan pjenušac i vatromet u ponoć.

Program započinje u nedjelju, 27. studenoga u 19 sati paljenjem prve adventske svijeće na Adventu u Palači.

– Povedite svoju obitelj, prijatelje i poznanike i doživite duh Adventa u našem gradu! Vidimo se – pozvali su iz Turističke zajednice grada Virovitice.

(www.icv.hr, tz-virovitica.hr)