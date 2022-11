Suhopolje je općina za velike stvari: Župan Andrović se sa suradnicama sastao s načelnikom Doležalom, najavljeni brojni budući projekti

Općina Suhopolje je godinama općina za velike stvari, a samo desetak minuta od središta Virovitice poželjno mjesto za življenje. Suhopolje je zahvaljujući europskim fondovima, ali i ulaganju Virovitičko-podravske županije promijenilo svoju sliku. U središtu mjesta je obnovljeni Dvorac Janković s 30 soba. Ovaj Centar za posjetitelje Dvorac Janković u posljednjih godinu dana turistička je hit destinacija, a u skoroj budućnosti dobit će nove sadržaje i time biti još poželjnije mjesto odmora.

Virovitičko-podravskoj županiji, naime, prošao je projekt vrijednosti 5 milijuna kuna („Poticanje razvoja gospodarskih aktivnosti kroz jačanje turističke ponude Centra za posjetitelje Dvorac Janković u Suhopolju u svrhu plasmana i promocije lokalnog područja“), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kojim će Dvorac u Suhopolju dobiti maleni bazen, wellness, vinski podrum.

To je treća faza uređenja ovog nekad ruševnog zdanja koje je obnovljeno zahvaljujući Virovitičko-podravskoj županiji i europskim sredstvima.

Obrazovanje u Suhopolju postoji već 210 godina, mjesto ima novi dječji vrtić, jedan od najmodernijih u Virovitičko-podravskoj županiji, izgrađen sredstvima Ministarstva poljoprivrede kroz ruralni razvoj.

Radi se i gradi i nadalje. U budućnosti će ovdje biti obnovljen Dvorac Janković u Cabuni. Jedan dio navodnjavanih hektara sustava Kapinci – Vaška II. faza, nalazi se upravo na području općine Suhopolje.

Općina Suhopolje od prije tjedan dana ima i novog načelnika. Mladi i agilni Goran Doležal, zasukao je rukave od prvoga dana. Rokovnik mu se puni, projekti se nižu, jedni traju, drugi samo što nisu, treći se pripremaju.

Tim povodom, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, uz svoje suradnike, zamjenika župana Marija Klementa, pročelnice Jasnu Abramović (Služba za poslove župana i opće poslove), Zoricu Hegedušić (Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove) i Martinu Bunić (Upravni odjel za obrazovanje i demografiju), ravnateljicu VIDRA-e Eminu Kovač i Tajanu Bukovšak voditeljicu Odjela za provedbu programa i projekata VIDRA-e, posjetio je općinsko središte i sastao se s načelnikom Goranom Doležalom i njegovim suradnicima – Marijanom Brlekom, predsjednikom Općinskog vijeća, Antom Škrabom, ravnateljem OŠ Suhopolje i Katicom Bićanić, pročelnicom u Općini Suhopolje.

Načelnik Goran Doležal govorio je o budućim projektima, izdvojivši obnovu starog doma u Cabuni, projekciju da „novi dom u Cabuni“ postane mjesto u kojem će se promovirati med i proizvodi od meda jer na ovom području djeluju dvojica najznačajnijih proizvođača meda u VPŽ, Željko Vrbos i Slavko Švraka. Govorio je o obnovi središta Suhopolja, budućoj dvodijelnoj sportskoj dvorani pri OŠ Suhopolje, obnovi Crkve sv. Terezije Avilske, energetskoj obnovi područne škole u Cabuni, potporama za mlade obitelji, projektu aglomeracije…

– Zahvaljujemo Virovitičko-podravskoj županiji i županu Igoru Androviću, kao i svim županijskim institucijama na podršci koja je bila bezrezervna u dosadašnjim mnogobrojnim projektima – naglasili su čelnici Općine Suhopolje.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović je podcrtao.

– Kao i svaka naša općina, svaki naš grad, tako i općina Suhopolje, kako do sada tako i ubuduće, ima i imat će punu podršku Virovitičko-podravske županije, ali i svih naših institucija. Sve to što radimo, zajedno u sinergiji s Vladom RH, resornim ministarstvima, radimo za svako naše naselje ili grad. Suhopolje je sjajan primjer kako se radi i bori za svoju općinu, od brojnih projekata koji su vidljivi na svakom koraku, tako i do ovogodišnje dvije laskave titule. Centar za posjetitelje Dvorac Janković je najbolji EU projekt u kategoriji „Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici“ u izboru Hanza medije, Hrvatske zajednice županija, Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, portala župan.hr i uz potporu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Istodobno, Suhopolje je i Šampion kontinentalnog turizma u izboru Večernjeg lista. To je sukus svih onih lijepih stvari koje su se događale na ovom području i gdje je Virovitičko-podravska županija dala svoj puni doprinos – rekao je župan Andrović.

(vpz.hr, Foto: K. Toplak)