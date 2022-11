Suhopoljska KrEdA provodi projekt “MUZA – Mreža umjetničkog zajedništva: U planu različite edukativno-kreativne online aktivnosti usmjerene djeci i mladima

Suhopoljska Kulturna udruga KReativa, EDukativa, Aktiva – KrEdA u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva provodi projekt pod nazivom MUZA – Mreža umjetničkog zajedništva. U sklopu njega održana je prva radionica “Mala škola slikopriče” čiji je cilj bio djecu od 6 do 10 godina pričama u slikama uvesti u čarobni svijet čitanja.

Udruga KrEdA pokrenula je ovaj projekt prepoznavši problem manjka kulturnih i umjetničkih sadržaja u ruralnim područjima. Tako će 160 djece i mladih do 25 godina sudjelovati u 129 dana 15 različitih participativnih kulturnih i/ili umjetničkih aktivnosti putem interneta. Projekt “MUZA – Mreža umjetničkog zajedništva” sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

U sklopu projekta planirane su različite interaktivne edukativno-kreativne on-line aktivnosti usmjerene djeci i mladima. Za svaku aktivnost predviđeni su tjedni online susreti u trajanju od dva mjeseca (8 susreta). Voditelji aktivnosti su educirani stručnjaci iz svoga područja – pedagozi, psiholozi, umjetnici, glumci, profesori, književnici koji su izradili plan rada i razradili teme primjerene djeci i mladima.

Pozivani su učitelji, razrednici i predmetni nastavnici da prijave svoj razred ili izvannastavnu grupu za jednu ili više aktivnosti koja im je zanimljiva. Broj sudionika je ograničen i selekcija se radila na principu prvenstva prijave.

– Zadovoljni smo što su nam se na poziv za sudjelovanje javile škole iz različitih dijelova županije. Tako imamo sudionike iz Nove Bukovice, Suhopolja, Pčelića, Orešca, Detkovca, pa sve do Okrugljače. To je samo još jedna potvrda da i djeca u ruralnim sredinama i u područnim školama uz aktivne učitelje imaju mogućnost – i koriste ju – za naučiti i doživjeti izvanredne kulturne i edukativne aktivnosti. Upravo to je i cilj našeg projekta, ali i generalno, cilj naše Udruge – rekla je Natalija Kožić Lukačević.