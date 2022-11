Sutra stiže klimatološka zima: Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka

Sutra, 1. prosinca stiže nam klimatološka zima. Vremenski uvjeti do kraja tjedna neće se previše mijenjati. Jutarnje temperature zraka očekujemo između 0 i 5°C, najviše dnevne između 3 i 8°C. U gorju hladnije.

Do kraja tjedna uz više oblaka očekujemo povremenu kišu ili rosulju, u gorju susnježicu ili snijeg. Prolazna susnježica moguća je ponegdje i u nižim predjelima. Na visinama uglavnom iznad 400 metara nadmorske visine do kraja tjedna očekujemo formiranje i tanjeg snježnog pokrivača. Dovoljno za dašak zimske idile, no na pravi snijeg još ćemo pričekati.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočnih i istočnih smjerova. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu, a zbog niskih jutarnjih temperatura zraka i mjestimičnu poledicu.

Zimska iznenađenja sve su izglednija u prosincu. Bijeli Božić? Još je rano za reći, ali prema trenutnim prognozama sve je izglednije da će do sredine prosinca, osim u višim predjelima, snijega biti i u nizinama.

