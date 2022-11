U Dravskoj priči održan Europski dan suradnje na kojem je predstavljeno 12 reprezentativnih primjera uspješnih projekata suradnje Hrvatske i Mađarske na području VPŽ

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom, Razvojnom agencijom VIDRA i zajedničkim tajništvom programa Mađarska-Hrvatska, u Posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima je organizirala – European Cooperation Day 2022.

U uvodu su, nazočne, među kojima su između ostalih bili, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, kao i načelnici općina, Sopje – Berislav Androš i Gradina – Josip Vučemilović-Jurić, pozdravile, ravnateljica Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo i Emina Kovač, ravnateljica VIDRA-e…

Ravnateljica VIDRA-e, Emina Kovač je tom prigodom kazala.

-S obzirom na to da se bliži kraj 2022. godine i da se nalazimo na završetku financijske perspektive 2014-2020., odlučili smo se prisjetiti svih naših prekograničnih projekata od 2007. do danas. Bilo je puno posla, puno toga se napravilo i nekako smatramo da je vrijedno prisjetiti se svih rezultata i obilježiti kraj ove perspektive na ovakav način. Isto tako moramo napomenuti da je suradnja s Mađarima i dalje prisutna, radimo novu projektnu dokumentaciju za novo financijsko razdoblje… Što se tiče prekogranične suradnje više-manje su nam projekti završeni, ali evo na listi nam se nalazi 12 projekata gdje nije prijavitelj bila samo javna ustanova ili VIDRA kao razvojna agencija nego sve naše općine i institucije na području županije. Njih 12 smo odabrali kao reprezentativni primjer uspješnih projekata i follow up projekata, pojedini su se ponavljali i u više navrata, za neke očekujemo dodatnu nadogradnju u nekom razdoblju od 7 godina. Koji bih izdvojila? Niti jedan, to je kao da pitate majku koje joj je dijete draže. Svaki projekt mi je na neki svoj način drag i moram reći da je Dravska priča jedna prekrasna priča i jedan od lijepih primjera da se sve može kad se male ruke slože.

Ravnateljica Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo je istaknula.

-Među ovih 12 projekata, je njih jedanaest koji su završeni, ali i jedan koji se još uvijek provodi – Riverside. Dravska priča, je velikim dijelom, upravo kroz projekte prekogranične suradnje s Mađarskom, postala ovo što je danas. Pokazali smo kako međudržavnom suradnjom i projektima bilo vezanima za našu osnovnu djelatnost koja je zaštita prirode, bilo za edukativne aktivnosti i suradnje sa školama ili da se radi o razvoju turizma, odnosno održivih oblika turizma u jednom zaštićenom području prirode, naši sadržaji mogu generirati i gospodarski razvoj ovog područja naše županije. Ove godine smo imali preko 3 tisuće posjetitelja u jednodnevnim programima, što škola, vrtića, studenata, raznih udruga, obitelji, stvarno najrazličitijih kategorija posjetitelja. U objektu je ove godine ostvareno i gotovo 500 noćenja jer smo mi i hostel. Naše posjetitelje, osim našeg interaktivnog postava multimedije u podrumskom dijelu gdje je i bioistraživačka stanica koja djeluje kao jedan izazov svima koji dođu i možda se pronađu kao budući biolozi ili zaštitari prirode, privlače naši sadržaji u perivoju, naše ptice i kornjače o kojima brinemo. Rode su tu već više od 5 godina i one su standard, ali od prošle jeseni tu su i ptice grabljivice… To su najatraktivnije stvari koje naše posjetitelje privlače – kazala je Tatjana Arnold Sabo.

Virovitičko-podravski župan, Igor Andrović je između ostalog kazao.

-Drago mi je da se ovogodišnji Europski dan suradnje održava ovdje u Noskovcima u našem Centru za posjetitelje Dravska priča gdje su prezentirani projekti koji su provedeni kroz prekograničnu suradnju Interreg Hrvatska-Mađarska. Virovitičko-podravska županija se kroz dugi niz godina pokazala uspješna u provođenju tih projekata i prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, od projekata kroz IPA CBC. Sve se to nastavilo do ulaska u EU i nastavak suradnje s partnerima s mađarske strane. Proveli smo puno projekata kroz Interreg, projekata koji su značili bolji život i standard građana, prije svega razvoj turizma, gospodarstva, poduzetništva, obrazovanja, dakle projekti koji su provedeni bili su i iz sektora kulturne baštine, prirodne baštine, iz područja obrazovanja i ostalih te vjerujem da ćemo takvu uspješnu suradnju nastaviti i ubuduće. Trenutno planiramo nekoliko projekata s Mađarima i čekamo da se objave natječaji, Interreg za prekograničnu suradnju Hrvatska-Mađarska. Projekti su i iz obrazovanja, poduzetništva, tipa sve ono što smo prijavljivali i do sada nastavljamo i dalje, naravno i priroda baština. Ovdje u Centru za posjetitelje Dravska priča, možemo vidjeti što se sve može kroz ovakve projekte, prije svega zbog projekata Interrega gdje se Javna ustanova za upravljanje zaštićenim vrijednostima VPŽ dugi niz godina uspješno javljala kao partner.

Istodobno, ravnateljica Razvojne agencije VTA, Tihana Harmund je rekla.

-Djelatnici razvojne agencije VTA predstavljali su projekte koje smo pisali i provodili za grad Viroviticu. U suradnji s mađarskim partnerima mi već dugi niz godina, od kad postoji postoje prekogranični natječaji prijavljujemo projekte uglavnom za grad Viroviticu i naše ustanove.

U sklopu ovog događaja, predstavljeno je dvanaest značajnih projekata suradnje Hrvatske i Mađarske koji su se, između ostalog, ticali Virovitičko-podravske županije.

Predstavljeni su:

-Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve / Three Rivers=One Aim

-Border Isn’t Restriction for Developing Skills / B.I.R.D.S.

-Common tourism development of natural and cultural assets of Suhopolje-Noskovačka Dubrava-Zselic Starry Park / Tourism4All

-CROSS – BORDER TOURISTIC ROUTES OF HONEY & BEES / Bee2Be

-Cross-border Historical Theme Route of Noble Families / HITRoute

-Hungarian-Croatian Wine Stories II / HU-CRO Wine Stories II

-Preradović & Csokonai – celebration of romantic poets of the cross-border area / Preradović & Csokonai

-EV13 Gap: Filling the gap – completion of the cross-border section of EuroVelo 13 between Drávatamási and Virovitica / EV13 Gap

-The Forgotten Forest Fruit Trees / HUHR FRUIT TREES

-DRAVA EVENTS II – Events of both sides of the Drava River / DRAVA EVENTS II

-Art Revived Trough Cross-Border Connection of Slatina-Csurgo-Voćin-Virovitica / ART CBC

-Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube / Riverside

(vpz.hr, foto: K. Toplak)