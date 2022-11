U slatinskoj Gradskoj upravi održan radni sastanak na temu povrata poljoprivrednog zemljišta

Već ranije dogovoren, danas (utorak) je u vijećnici slatinske Gradske uprave održan radni sastanak vezan uz temu povrata poljoprivrednog zemljišta grofu Nikolausu Peteru Draskovichu kao pravnom nasljedniku.

Radni sastanak je inicirao slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić, a na njemu su nazočoli predstavnici Virovitičko-podravske županije na čelu s županom Igorom Androvićem, slatinski dogradonačelnik Ilija Nikolić, pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada Marin Kokorić i načelnik Općine Sopje Berislav Androš.

Pošto dosadašnji i trenutni zakupci državnog zemljišta zemlju imaju jednim djelom na području grada Slatina, a jednim u općini Sopje, taj je sastanak bio neophodan kako bi župana Androvića upoznali s problemom.

– Na inicijativu Grada Slatine sazvali smo radni sastanak na temu poljoprivrednog zemljišta, jer smo već zaprimili puno upita što je sa raspodjelom državnog zemljišta od strane zakupaca, ali i gradskih vijećnika. Ono što smo saznali od administracije je da nemamo kvalitetnog rješenja za tu situaciju, niti imamo konkretno rješenje za pojedinačne slučajeve, a u globalu bi mogli ostati bez zemlje što će izazvati veliki problem. Župana Igora Androvića smo upoznali sa situacijom i zamolili ga da djeluje prema Vladi, odnosno prema premijeru, a prilika za iznošenje naših problema, koji su problemi i drugih hrvatskih dijelova, bit će na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem- rekao je gradonačelnik Ostrošić.

– Ovo je goruća tema za općinu Sopje, ali i za grad Slatinu. Mislim da je to najbitnija tema u ovom trenutku, a za općinu Sopje to znači opstanak, kako same općine tako i naših OPG-ovaca te nastavak poljoprivredne proizvodnje. Nadamo se da ćemo se dobro pripremiti za sjednicu Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, postaviti ključna pitanja i premijeru i svim ministrima koji bi trebali biti uključeni u ovu problematiku. Kako smo rekli, radi se o povratu velikog broja hektara zemlje na području cijele naše županije te ćemo inzistirati na trajnom rješenju ovoga problema. Ovaj problem nije od jučer, traje već dvadesetak godina i mišljenja smo da je krajnje vrijeme da se to na neki adekvatan način riješi- kazao je načelnik Androš.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)