U Varaždinu održana Jesenska konferencija Kino mreže koju je otvorila predsjednica Kino mreže i ravnateljica POU Slatina Danijela Fabric Fabijanac

Jesenska konferencija Kino mreže održana je od 7. do 9. studenog u Varaždinu. Riječ je o događanju u organizaciji Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača, a domaćin je ovog puta varaždinsko Kino Gaj, odnosno Pučko otvoreno učilište Varaždin koje upravlja gradskim kinom.

Danijela Fabric Fabijanac, predsjednica Kino mreže, uz ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra Chrisa Marcicha i ravnateljicu POU Varaždin Lanu Velimirović Vukalović, otvorila je konferenciju. Fabric Fabijanac uvodno je istaknula kako Kino mreža slavi svoj osmi rođendan. Naime, osnovana je 2014. godine, kada je 27 nezavisnih kinoprikazivača utemeljilo Mrežu. Uz to prisjećanje, čestitala je i Pučkom otvorenom učilištu Varaždin na 105 godina od osnivanja.

– Prije svega, željela bih da se još više povežemo. Niti jedna mreža ne može postojati ako nismo umreženi. Izuzetno mi je drago što svi zajedno funkcioniramo i razgovaramo na dnevnoj ili tjednoj bazi, a svjesni smo prednosti i problema. Na ovim konferencijama prenosimo naša iskustva. Za Mrežu je bitno da je što jača i bolja, a to se ogleda i u količini članova. Prije osam godina bilo nas je 27, a danas nas je 50. To je većina neovisnih kina koja postoje u Hrvatskoj, a ove godine uspjeli smo dobiti tri nova člana – istaknula je predsjednica Kino mreže.

Ravnatelj HAVC-a Chris Marcich ponosan je na partnerstvo s Kino mrežom, a prenio je pozdrav ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek.

– Hrvatski audiovizualni centar računa na Kino mrežu, želimo hrvatske filmove u kinima i bitno je na taj način stvarati publiku. To je dodatna dimenzija za HAVC, uz cilj jačanja filmske edukacije i privlačenja publike koja će cijeniti domaće filmove. Iz razgovora s filmašima, čuli smo koliko oni imaju poštovanja prema Kino mreži i to je jedan od dokaza koliko se Mreža uspješno gradi. Veselim se ovoj i budućim konferencijama Kino mreže – istaknuo je Marcich.

Konferencija je tako službeno otvorena, a uslijedilo je predstavljanje kampanje “Otkrij naš novi film” koju je pokrenuo HAVC.

– Među filmašima i publikom nije bilo dovoljno saznanja i poštovanja prema hrvatskim filmovima. Raspravljali smo o poboljšanju te situacije i vidjeli da je materijala bilo napretek. Puno je tu debitantskih filmova koji su dobili priliku u kinima i predstavit će se publici. Dok smo predstavljali kampanju, odaziv filmaša bio je pozitivan i jedinstven. Prema tome, namjera je da se „Otkrij naš novi film“ nastavi dalje jer feedback je dobar – kazao je ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra.

Cilj kampanje je veća vidljivost za hrvatski film te da se što više približi publici. Kampanja je već naišla na plodno tlo kod producenata, scenarista, redatelja i glumaca. Tako će se ovu jesen šest dugometražnih hrvatskih filmova predstaviti domaćoj publici – neki od njih već i jesu – a još četiri dolaze početkom 2023. godine. Radi se o filmovima: Nosila je rubac črleni, Illyricvm, Šesti autobus, Sigurno mjesto, Stric, Garbura, Cvrčak i mravica, Tragovi, Glava velike ribe i Punim plućima.

Za kraj programa prvog dana Jesenske konferencije Kino mreže održana je projekcija debitantskog dugometražnog filma Stric Andrije Mardešića i Davida Kapca.

Drugi je dan započeo edukacijom iz sfere e-uredskog poslovanja.

Predavačica Ljubica Đukanović iz TEB Poslovnog savjetovanja govorila je o tome što propisuje Uredba o uredskom poslovanju, javnim ustanovama koje su obveznici primjene Uredbe te kako Kino mreža, kao udruga neovisnih kinoprikazivača i neprofitna organizacija, može uspostaviti e-uredsko poslovanje sukladno Uredbi.

Na rasporedu je zatim bila zakazana redovna sjednica Skupštine Kino mreže. Projekt “Back to local cinema/Povratak u lokalno kino” predstavljen je nakon sjednice Skupštine. Riječ je o zajedničkom projektu Pučkog otvorenog učilišta Samobor, Centra za kulturu Čakovec i Pučkog otvorenog učilišta Novska. Ovaj projekt izabran je kao jedan od 13 projekata u pozivu “Collaborate to Innovate” Europa Cinemas uz potporu Deska Kreativne Europe – Ureda MEDIA.

“Povratak u lokalno kino” predstavili su Helga Lajtman, ravnateljica CZK Čakovec, Jelena Vojvoda, ravnateljica POU Samobor i Miroslav Perošević, ravnatelj POU Novska.

– To je jedini ovogodišnji projekt iz Hrvatske koji je prošao na natječaju. Potrebno ga je realizirati do kraja tekuće nastavne godine. Riječ je o veoma značajnom projektu jer se bazira na razvoju filmske pismenosti kod djece i mladih, odnosno za predškolski uzrast i osnovnoškolce. Naš je zadatak tijekom školske godine održati projekcije 14 europskih filmova. Selektorica je Selma Mehadžić. Voditeljica radionica medijske pismenosti za prosvjetne djelatnike je Ana Đordić, autorica edukativnih vodiča je Marina Zlatarić, dok je voditeljica radionica medijske pismenosti za prosvjetne djelatnike Margareta Đordić. Svi gradovi imaju edukatore koji će voditi radionice prije i nakon svake projekcije – istaknuli su.

Projekt će se na nacionalnoj razini provoditi pod nazivom “Moje malo kino”. U popodnevnom terminu Konferencije predstavljena je marketinška strategija za promociju filma Stric. Na strategiji je radila produkcijska i post-produkcijska kuća Eclectica i Kino Mediteran, distributer nezavisnih filmova za Hrvatsku i regiju, a strategiju je predstavila Iva Jurlina (Eclectica). Za kraj drugog dana Jesenske konferencije Kino mreže održala se projekcija dugometražnog hrvatskog animiranog filma Cvrčak i mravica u režiji Luke Rukavine. Riječ je prvom hrvatskom dugometražnom 3D animiranom filma, a od posljednje premijere hrvatskog animiranog filma prošlo je čak 13 godina.

– Kino mreža film doživljava ozbiljnije i ljudskije te mi je drago što ćete vidjeti naš film. On će se u kinima naći tek početkom 2023. godine, ali najvažnije je da je film napravljen. Velika ekipa je radila na njemu, govorimo o više od 150 ljudi. Vjerujem da napor svih nije bio uzaludan. Od redatelja Rukavine, scenaristice Rone, do glumaca koji su posudili glas pa do tehničke i animatorske ekipe – zaključio je producent Dino Krpan.

Posljednjeg dana sudionici su imali priliku slušati predavanje o online marketingu i o tome kako što bolje promovirati kino program. O toj temi govorila je marketinška stručnjakinja Martina Kolarić, a nakon predavanja slijedila je radionica za sve prisutne. Prvi dio predavanja odnosio se na odnose s javnošću, o važnosti komunikacije i građenju komunikacijskog plana u koji će biti uključeni svi dionici, odnosno mediji i publika. Zatim se stavio naglasak na važnost društvenih mreža u današnjem načinu komuniciranja i prenošenja informacija.

Predstavljeni su i primjeri pozitivne prakse, odnosno kina koja vrlo dobro odrađuju svoj posao na društvenim mrežama, a članovi su Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača. Za kraj radne Konferencije, sudionici su podijeljeni u dva tima kako bi usvojeno znanje pokazali na radionici. Sljedeća konferencija Kino mreže zakazana je za proljeće 2023. godine.

(havc.hr, foto: Foto agencija Sjever)