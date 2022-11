Vaučeri za obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih osoba: Priliku za osobno usavršavanje i dodatno znanje na području VPŽ dosad iskoristilo 98 osoba kroz 14 programa

Zaposlenima omogućiti priliku biti konkurentnima na tržištu rada, a nezaposlenima omogućiti stjecanje vještina za uspješno pronalaženje posla. Misao vodilja je to programa kojeg su ove godine, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, „u rad“ pustili Ministarstvo rada i Ministarstvo znanosti, a čiju dodjelu nadzire Hrvatski zavod za zapošljavanje. Kroz program vaučera za obrazovanje od 1. travnja odrasli iznad 15 godina starosti i sa minimalno završenim osnovnoškolskim obrazovanjem kroz samostalno odabran program obrazovanja mogu steći digitalne i zelene vještine.

Iz financijske perspektive, koja je mnogima i najveća prepreka za svoje daljnje usavršavanje, ovaj program je idealna prilika za uložiti u sebe. Naime, za program do 2026. godine predviđen je iznos od 300 milijuna kuna. Iznosi vaučera, za koje se zainteresirani mogu prijaviti preko interneta, ovise o nekoliko parametara: trajanje, složenost i područje odabranog programa obrazovanja, a prosječan iznos koji financira HZZ je 10 tisuća kuna. Ukoliko je trošak izabranog programa veći od iznosa dodijeljenog vaučera, razliku snosi korisnik ili, ukoliko je zaposlen, njegov poslodavac.

Kako bismo saznali kakav je interes za ovu hvalevrijednu inicijativu i zanimljiv program što se Virovitice i Virovitičko-podravske županije tiče, posjetili smo HZZ-ov Područni ured Virovitica i jednu od ustanova koja je provoditelj programa Pučko otvoreno učilište Omega iz Virovitice te popričali s jednom korisnicom vaučera za obrazovanje odraslih.

Čak 98 polaznika u 14 programa

Odgovarajući na pitanje kakav je interes za vaučerima za obrazovanje među našim sugrađanima, predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Virovitica Hrvoje Belorbk ne krije zadovoljstvo.

– Kako na razini Republike Hrvatske tako i u našoj županiji vaučeri su izuzetno uspješan program. Odazvao se velik broj ljudi. Trenutno imamo ukupno 98 odobrenih zahtjeva za obrazovanje putem vaučera za 14 različitih programa. Mogu ih koristiti zaposleni i nezaposleni, a dosad je vidljivo da su najveći broj korisnika oni zaposleni, ljudi koji razvijaju svoje vještine i karijere. Velikom broju ljudi to je prilika da „formaliziraju“ svoje znanje. To je najbolje vidljivo kod, na primjer, informatičara. Dobri su u svom poslu, ali nemaju tu „potvrdu“ – objašnjava H. Belobrk.

Osim što je izazovno, jedna od karakteristika vremena u kojem živimo je i brzina. Osim na medijskim portalima, informacije, događaji i znanja izmjenjuju se velikom brzinom i u ostalim segmentima života. Tako i u obrazovanju i radu. Toga su, kako ističe Hrvoje Belobrk, najviše svjesne mlade osobe između 30 i 35 godina, koje su više sklone daljnjem usavršavanju svojih znanja i vještina, ali i oni starije dobne skupine.

– Vremena su se promijenila. Tehnologija s kojom radimo i način rada se brzo mijenjaju. Samo s formalnim obrazovanjem nitko od nas to neće moći pratiti, to je jednostavno tako. Uzevši to u obzir, morate imati mogućnost negdje to „brzo“ promijeniti. Zahvaljujući ovom programu, to je moguće, i to izvan svog mjesta stanovanja. Vaučer možete iskoristiti u bilo kojem gradu u Hrvatskoj, kroz online predavanja ili ona uživo. Uz trošak obrazovanja, za nezaposlene osobe smo preuzeli i putni trošak do 1250 kuna. Kod zaposlenih osoba preuzimamo trošak obrazovanja, ali ne i putnih troškova – ističe predstojnik virovitičkog Zavoda za zapošljavanje Hrvoje Belobrk, te dodaje kako poziva sve zainteresirane da iskoriste dobrobiti ovog programa.

Upravo te dobrobiti iz „prvog reda“ vidi i osnivačica i ravnateljica virovitičkog Pučkog otvorenog učilišta Omega Sanja Živković, koje je jedan od provoditelja programa vaučera.

Vraćanje u školske klupe

– Radili smo puno sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, ali dosad su svi programi bili za nezaposlene. Ovo je prvi put da i zaposleni imaju mogućnost pristupiti edukacijama. Lijepo je da ljudi mogu nadograditi svoje znanje i steći nove vještine – kaže S. Živković te otkriva kako je velika većina polaznika ovih edukacija za odrasle zaposlena i visokoobrazovana.

Krajem listopada Pučko otvoreno učilište Omega započelo je s edukacijama i otvorilo svoja vrata polaznicima prvih grupa edukacija, i to u velikom broju. Za program „Knjigovođa/knjigovotkinja“ prijavilo se 18 polaznika, njih 15 se uključilo u program „Asistent za upravljanje projektima“, a „Internetski marketing i brendiranje“ pohađa 11 polaznika.

– Ljudi su baš prepoznali važnost programa. Odaziv je jako lijep, zapravo smo iznenađeni njime. Knjigovodstveni program smo uvijek imali, svake godine je tražen i sada se brzo popunio, kao i ostala dva. Neki ljudi i rade na tim poslovima, ali nemaju „papirnatu“ podlogu, drugi vide mogućnost za zaposlenjem tako da je ovo ispalo jako pozitivno – objašnjava ravnateljica POU Omega te dodaje da osim tri navedena programa, zainteresiranima su na raspolaganju i edukacije „Rukovoditelj viličarom“ i „Ručna masaža“.

Dok ostali traju između tri i četiri mjeseca, odnosno od 230 do 350 sati, program osposobljavanja za upravljanje viličarom traje mjesec dana. Dok se za taj program edukacija sastoji uglavnom od praktičnog dijela, ostale edukacije imaju standardna predavanja koja zahtijevaju povratak u školske klupe.

– Predavanja su hibridna, održavaju se uživo i online, ona koja možemo. Za program „Internet marketing i brendiranje“ prirodno je da se radi online, a „Asistent za upravljanje projektima“ online radimo teoretski dio koji se može na taj način raditi. Imamo dosta praktičnog dijela koji izvodimo ovdje i polaznici moraju biti prisutni u učionici. Ista stvar je i što se programa „Knjigovođa/knjigovotkinja“ tiče. Jedan dio teoretskog dijela je online, a praktični uživo. Imamo profesionalni program za knjigovodstvo i polaznici ovdje rade praksu, „otvaraju“ poduzeća, knjiže i sve ostalo. Također, jedan dio rade doma sami u vidu zadaća – objašnjava S. Živković, ističući da i ove programe, osim „standardnih“ koje POU Omega provodi, predaju stručni i iskusni predavači.

– Predavači su s našeg područja i doista smo se trudili pronaći profesore koji su ljudi „iz prakse“ i imaju znanje u malom prstu. Naša profesorica za „Knjigovođu/knjigovotkinju“ je diplomirana ekonomistica koja sebi vodi knjige, nema boljeg iskustva nego njenog. Tako smo za sve edukacije našli odgovarajuće profesore. Kad se povežu struka i znanje, to je najbolje. Upravo zahvaljujući tome će naši polaznici nakon završetka obrazovanja moći i sami raditi – kaže S. Žitković.

S osmijehom „priznaje“ da se i sama ponekad uključi u online nastavu, te tada vidi kakvu komunikaciju i odnos su uspostavili polaznici s predavačem.

– To je nešto što viđamo u obrazovanju odraslih, a što ne postoji u redovnom obrazovanju. Mlad čovjek o nečemu nema mišljenje, on ga tek mora dobiti. Odrasli ga imaju, svatko radi na drugačijem radnom mjestu, kritički razmišljaju i razmjenjuju iskustva. S druge strane, osim što uče od predavača i oni su često predavačima učitelji. Netko tko radi 20 godina u nekom zanimanju možda nema adekvatan „papir“ ali zna svoj posao. Naš profesor je možda više u teoretskom dijelu i tada dođe do te sinergije, i tu dolazi do razmjene iskustava i učenja jedni od drugih. To je zaista najveća vrijednost obrazovanja – sa osmijehom kaže S. Živković.

Ulaganje u sebe kao dobar primjer

Jedna od naših sugrađana koja je odlučila iskoristiti vaučer za obrazovanje je i zaposlena majka dvoje djece Lucija. Kako objašnjava, za program vaučera za obrazovanje odraslih je čula preko medija i, s obzirom da je financiran od države, učinilo joj se kao dobra prilika za usavršavanje i stjecanje novih znanja.

– Posao koji radim ima neke svoje nedostatke i polako ulazi u „zastaru“. Imajući to na umu, htjela sam naučiti raditi nešto drugo, odnosno web dizajn. Više informacija sam saznala na internetskoj stranici HZZ-a, u ponudi programa pronašla ono što me zanima i prijavila se. Jako brzo su mi se javili, kako iz Zavoda za zapošljavanje, tako i iz obrazovne ustanove – objašnjava Lucija koja se odlučila pohađati online program na zagrebačkom Visokom učilištu Algebra.

Nakon ispunjene prijave, brzo je i prihvaćena te sada čeka početak predavanja koja počinju krajem mjeseca. Iako priznaje da zbog nedostatka iskustva s online nastavom ima pozitivnu tremu, veseli se novom iskustvu i znanju.

– Od programa očekujem da ću naučiti što me zanima i steći novu vještinu. Ne znam kako će mi se predavanja „uklopiti“ u raspored, žrtvovat ćemo se svi. Zagrizla sam i odradit ću to – odlučno zaključuje naša sugovornica.

(www.icv.hr, eat; foto: E. A. Turkalj)