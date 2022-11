VIDEO Navijači šokirani smještajem u Kataru: Snimili su kako izgleda

Utakmicom domaćina Katara i Ekvadora u nedjelju, u 17 sati po hrvatskom vremenu, počinje Svjetsko prvenstvo. Ovogodišnji SP trajat će do 18. prosinca, a Hrvatska će prvu utakmicu igrati sljedeće srijede, u 11 sati po hrvatskom vremenu, protiv reprezentacije Maroka.

Turnir u Kataru popraćen je brojnim skandalima u zadnjih nekoliko godina. Na gradilištima stadiona poginule su navodno tisuće radnika koje su radile i živjele u neljudskim uvjetima. Katar je najavio stroga pravila ponašanja u zemlji, u kojoj se očekuje oko milijuna navijača iz čitavog svijeta, piše Index.

Smještaj kaotičan

Veliki problem bio je smještaj za toliki broj ljudi. Organizatori su izgradili šatorska naselja sa smještajnim jedinicama koje su reklamirali kao priliku da navijači iz čitavog svijeta iskuse tamošnji način života. Najavljivao se luksuzni smještaj s brojnim popratnim sadržajima, no prvi navijači koji su stigli u Katar ogorčeni su onime što su vidjeli.

Na društvenim mrežama je par dana prije prve utakmice objavljena snimka iz navijačkog naselja, na kojima se vide oskudno namješteni šatori bez ikakvih dodatnih sadržaja. Nema ni krova, odnosno hlada, što bi moglo biti iznimno problematično zbog visokih temperatura tijekom dana. Noć u tom smještaju stoji od 200 dolara naviše.

Fan zona bez hlada

U sobama su samo drveni kreveti s madracima i jednim malim noćnim ormarićem, a dvokrevetna soba nagurana je u mali šator u koji manje-više stanu samo kreveti. Šatori su nagurani jedan kraj drugoga bez normalnih vrata pa je i pitanje tko će i kako zaustaviti eventualne lopove.

Strani novinari snimili su i fan zonu u Dohi, u kojoj se stalno očekuje oko 40.000 navijača. Ona se nalazi na betonskoj podlozi, bez imalo hlada, a preko dana su temperature u Kataru oko 35 stupnjeva.

Media getting a sneak preview of the official Fifa fan zone on the Corniche today. Due to fit 40,000. It is very hot, with no covering for fans, and looks like a giant car park. Not sure how many will stick around in the day in 90f heat, although imagine evenings will be better pic.twitter.com/8nOSJQOiek

— Sean Ingle (@seaningle) November 16, 2022