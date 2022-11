Župan Andrović obišao tvrtku Šafram: Uspješno završen 7,5 milijuna kuna vrijedan projekt kojim će povećati proizvodnju i plasman robe na domaće, ali i inozemna tržišta

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, u pratnji svog zamjenika Marija Klementa, načelnika općine Lukač Đure Bukvića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu VPŽ Bojana Mijoka, direktorice Poduzetničkog inkubatora VPŽ Nede Martić, načelnika općine Lukač Đure Bukvića i direktora tvrtke Gradba iz Brezika, Igora Bardića, u utorak je posjetio proizvodni pogon tvrtke Šafram smješten u Turanovcu u općini Lukač. U Šaframu ih je dočekao osnivač i vlasnik tvrtke Mirko Šafranko, direktorica Arijana Šafranko Salihćehajić, kao i voditelj proizvodnje Željko Vlašić.

Povod je bila nova investicija ove tvrtke – “Izgradnja poslovne građevine – dogradnja proizvodne hale gospodarske namjene pretežito proizvodne djelatnosti – prerada začina, dogradnja nadstrešnica i punionice za viljuškare, te nabava gospodarskih vozila, viličara i opreme”. Ukupan iznos projekta koji je prošao kroz mjeru 4.1.2. i koji je natječaj prijavljen u suradnji s Poduzetničkim inkubatorom VPŽ, iznosi 7.516.663 kuna, a iznos potpore je bio 3.398.358 kuna. Osim toga, tvrtka Šafram provela je i projekt „Sunčana elektrana za vlastitu potrošnju“. Vrijednost investicije bila je 711.776,68 kuna, od čega je 50 posto bilo bespovratnih europskih sredstava.

Tvrtka Šafram vodeći je proizvođač začina u Hrvatskoj. Startali su iz Zagreba 1991. godine. Kako kaže direktorica Arijana Šafranko Salihćehajić, svoj put počeli su “iz garaže”. Sve to pokrenuo je Mirko Šafranko. Rasli su iz godine u godinu, a 2002. godine su proizvodnju preselili u Turanovac. I kažu, nisu pogriješili, iako im nikako “dosta mjesta”, pa stalno nešto rade i grade. Nakon što su prošle godine kroz mjeru 4.2.2. uložili u fotonaponsku sunčanu elektranu za vlastitu potrošnju (projekt vrijedan 711.776,46 kuna) kojom su ostvarili značajne uštede (ljeti do 10.000, a zimi do 5.000 kuna mjesečno), nova, već spomenuta investicija, nastavak je fantastične priče kojom tvrtka planira povećati proizvodnju i plasman robe na domaće, ali i inozemna tržišta.

– U općinu Lukač, u naselje Turanovac, došli smo početkom 2000. godine, a ovo je naš četvrti projekt koji smo prijavili u suradnji s Poduzetničkim inkubatorom Virovitičko-podravske županije s kojim imamo odličnu dugogodišnju suradnju. Gotovo svi projekti financirani su većim dijelom iz fondova EU, a sufinancirani su u visini od 50 posto i to uvijek napominjem, jer to je zaista veliki poticaj poduzetništvu, tako možemo smanjiti vlastite troškove i biti konkurentni na tržištu. Svi dosadašnji projekti osiguravaju nam poziciju kakvu trenutno imamo, a smatramo se vodećim proizvođačem začinske paprike i ostalih začina u Hrvatskoj. To nam daje mogućnost jačeg i boljeg konkuriranja u pakiranju robnih marki koje imaju sve veći udio na tržištu – rekla nam je ovom prigodom direktorica Arijana Šafranko Salihćehajić.

Tvrtka Šafram d.o.o. je obiteljska tvrtka u stopostotnom privatnom vlasništvu. Osnivač i vlasnik tvrtke je Mirko Šafranko, kćer Arijana Šafranko Salihćehajić je direktorica. Tvrtka Šafram d.o.o. trenutno na godišnjem nivou zapošljava 70 djelatnika, dok u sezoni prerade paprike od rujna do siječnja zapošljava još dodatnih dvadesetak sezonskih radnika. Oni su jedna od poduzetničkih perjanica općine Lukač.

– Trenutno imamo 70 stalno zaposlenih djelatnika, a prije je to bila puno manja brojka. Stalnih kooperanata imamo tridesetak i uglavnom su svi s područja Virovitičko-podravske županije. Mislim da je to velika prednost i zbog blizine, ali i troškova transporta. Teškoća održivosti domaće proizvodnje postoji, ponajprije zato što je začinska paprika vrlo visoko intenzivno-radna kultura i sve je teže održati domaću proizvodnju, stoga imamo u planu i nabavku kombajna, kako bi sve ovo održali na jednoj visokoj razini – dodala je Šafranko Salihćehajić.

Trenutno imaju suradnju sa svim velikim trgovačkim lancima u Hrvatskoj. Taj odnos, kroz njihov vlastiti brend širi se i na robne marke.

– Što se tiče izvoza, on iznosi otprilike 20 posto od domaćeg prometa i to su uglavnom zemlje u okruženju koje su nam isto tako dugogodišnji partneri, dok jedan dio proizvoda odlazi u Njemačku, Švicarsku, Nizozemsku, čak i Veliku Britaniju. Što se tiče zapadnog dijela Europe, nalazimo se u svim većim trgovačkim lancima, od kojih svakako treba istaknuti njemački Kaufland, tako da naši kupci već znaju gdje nas mogu pronaći i kupiti naše proizvode – zaključila je Šafranko Salihćehajić.

Da tvrtka Šafram, kada govorimo o gospodarstvu, ima velik značaj i utjecaj ne samo za općinu Lukač, nego i cijelu Virovitičko-podravsku županiju, potvrdio je prilikom obilaska pogona župan Igor Andrović.

– Danas smo obišli novu halu, odnosno investiciju vrijednu 7,5 milijuna kuna nastalu u suradnji s Poduzetničkim inkubatorom Virovitičko-podravske županije. Šafram nije samo jedna od perjanica općine Lukač, već i cijele naše županije. Veseli me svaka nova investicija ove tvrtke koja postoji već više od 30 godina i koja je vodeći proizvođač začinske paprike, ali i ostalih začina u Hrvatskoj. Lijepe brojke spominju se i kada je riječ o broju zaposlenih, ali i broju kooperanata. Već smo saznali za neke nove ideje i nove projekte i vjerujem da će se ova prerada i proizvodnja u Turanovcu sigurno i u budućnosti širiti – rekao je župan Igor Andrović.

(www.icv.hr, ts, vpz.hr; Foto: K. Toplak)