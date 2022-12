1. HRL U-14 Virovitičankama tri boda u susretima 5. kola: Pitomača poražena od Darde i Đakova

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 5. kola 1. HRL U-14 za rukometašice, a Virovitica je bila domaćin Pitomači, Dardi i Đakovu.

DARDA – 1234 VIROVITICA 10:23

“Lavice” su od prve minute kontrolirale susret protiv Darde, a u prvom poluvremenu obrana je popustila u samo tri navrata. S 12 postignutih zgoditaka igračice Maje Grdić već su tada bile vrlo blizu pobjede, a svoju nadmoć potvrdile su i u nastavku te su upisale uvjerljivu pobjedu.

1234 Virovitica: Klara Pokupić 4, Tea Blažev 2, Mia Teskera, Evelin Grubić 3, Una Velić 4, Lana Majdak, Elena Glavica 4, Ema Drljić, Darma Rončević 5, Gabriela Šerment 1, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Maja Grdić.

1234 VIROVITICA – ĐAKOVO 18:18

Vrlo neizvjestan dvoboj bio je onaj između 1234 Virovitice i Đakova. Prva osjetnija prednost došla je u 13. minuti kada su gošće imale +4 (9:5), no do kraja utakmice igračice Maje Grdić smanjile su zaostatak na samo pogodak razlike. Nakon vodstva “lavica” 13:11, Đakovčanke su još jednom preuzele kontrolu nad rezultatom. Prednost je na njihovoj strani bila sve do posljednje tri sekunde kada je Una Velić svojim zgoditkom osigurala bod Virovitičankama.

1234 Virovitica: Klara Pokupić 1, Tea Blažev, Mia Teskera, Evelin Grubić 3, Una Velić 4, Lana Majdak, Gabriela Šerment 1, Elena Glavica 1, Ema Drljić 1, Darma Rončević 7, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Maja Grdić.

PITOMAČA – DARDA 16:24

Pitomača je protiv Darde povela 1:0, no već su do kraja poluvremena gostujuće rukometašice stekle prednost od sedam zgoditaka (11:4). Iako su u nastavku bile “raspucanije” te su mrežu protivnica zatresle 12 puta, Pitomačanke ipak nisu uspjele preokrenuti utakmicu.

Pitomača: Sara Tržić 1, Franka Veličan, Lea Lazarus 5, Helena Blaga 3, Jelena Martinčević 1, Lara Škvarić, Jana Živko, Maria Lugarov 1, Ema Ivanic 2, Bruna Vedriš, Iva Lucija Švarbić, Luna Đakić 3, Veronika Sesvečan, treneri: Sanja Šandrovčan i Danijel Relić.

ĐAKOVO – PITOMAČA 21:17

Puno bliže pobjedi Pitomača je bila u utakmici protiv vrlo dobre ekipe Đakova. Iako su od samog početka Đakovčanke imale prednost, u dva navrata i +6 (9:3 i 11:5), Pitomača je početkom drugog poluvremena serijom 7:1 došla do izjednačenja. Igračice Đakova nakon toga su se još jednom odvojile, ovog puta na +4, te su do kraja utakmice održale svoju prednost.

Pitomača: Sara Tržić 2, Franka Veličan 2, Lea Lazarus 3, Helena Blaga 1, Jelena Martinčević, Lara Škvarić, Jana Živko 3, Maria Lugarov 1, Ema Ivanic 1, Bruna Vedriš, Luna Đakić 4, Veronika Sesvečan, treneri: Sanja Šandrovčan i Danijel Relić.

(www.icv.hr, mra, foto: 1234 Virovitica)