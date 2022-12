2. HRL SJEVER 1234 Virovitica gostuje u Garešnici: Pitomača na svom terenu dočekuje osječku Olimpiju

Pred većinom rukometašica u 2. hrvatskoj ligi Sjever je posljednje kolo prvog dijela, no to nije slučaj kada je riječ o 1234 Virovitici. “Lavice” će naime, nakon sutrašnjeg dvoboja u Garešnici od 17 sati, sljedećeg vikenda na domaćem terenu ugostiti Podravku 2 Lino.

Sutrašnje protivnice Virovitičanki trenutno su osmoplasirane na prvenstvenoj ljestvici, a do svih osam osvojenih bodova došli su na svom terenu. Garešničanke tako ne znaju za poraz kod kuće, no vjerujemo kako će se to promijeniti u 11. kolu. Podsjetimo, “lavice” su i dalje u borbi za naslov jesenskog prvaka, trenutno su drugoplasirane s 16 osvojenih bodova, koliko ima i vodeći Đurđevac uz utakmicu više, ali i trećeplasirana Zelina.

S druge strane, ekipa Pitomače ove jeseni igra promjenjivo. Gubi utakmice koje bi trebala dobiti, a zatim pobijedi u susretima s najjačim suparnicama. Sutra (subota) u 17 sati na terenu sportske dvorane Osnovne škole Petra Preradovića Pitomačanke dočekuju osječku Olimpiju. Prema položaju na tablici gošće bi trebale biti favoriti u ovom ogledu, ali će domaća ekipa sigurno pokušati doći do pobjede koko bi s dva nova boda zaključila prvi dio sezone.

(www.icv.hr, mra, mš, foto: ilustracija)