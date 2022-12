Akcija “Manje oružja, manje tragedija”: Zaostalo i staro oružje predstavlja ozbiljnu ugrozu u kućama

Procjenjuje se da se čak 400.000 komada nelegalnog oružja još uvijek nalazi u posjedu građana na području Hrvatske. Velika je to brojka, posebice kada se uzme u obzir činjenica da je većinom to staro oružje koje, ako se nije skladištilo pravilno, predstavlja ozbiljnu ugrozu za svoje vlasnike, poručeno je danas na konferenciji za medije u povodu akcije “Manje oružja, manje tragedija”.

Načelnik PU virovitičko-podravske Siniša Knežević, zamjenik župana Marijo Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, policijska službenica za prevenciju Ana Kratohvil Katić te predstavnici branitelja, predsjednik HVIDR-e Virovitica Mirko Poljanac, predsjednik UHBDDR 50. samostalnog bataljuna Virovitica Antun Grizelj i predsjednik UHBDDR Podružnica VPŽ Josip Perović, uputili su apel građanima za dragovoljnu predaju oružja.

Načelnik Siniša Knežević istaknuo je kako višegodišnje uspješno provođenje akcije leži u sinergiji lokalne i regionalne samouprave, branitelja i policije.

– U ovu već tradicionalnu akciju koja se od 2007. godine provodi na području cijele Hrvatske, već niz godina uključili smo branitelje i lokalnu i regionalnu samoupravu, te tako postižemo još bolje rezultate. Cilj je sprječavanje zlouporabe oružja, eksplozivnih tvari i drugih ubojitih sredstava te poticanje građana na dragovoljnu predaju ilegalnog oružja, bez sankcija – rekao je načelnik Knežević te dodao da je i ovogodišnja akcija krenula vrlo uspješno.

– Već danas smo od građana dobili 10 bombi, koje su sad na sigurnom. Taj građanin neće snositi nikakve sankcije i to je ono važno što želimo istaknuti. Nije nam cilj kažnjavati, nego na ovaj način apelirati da svi dragovoljno predaju oružje i eksplozivne naprave koje se kod njih nalaze. Građani na ovaj način tijekom cijele godine mogu dragovoljno predati oružje, ne samo sada kroz ova tri dana pojačanih aktivnosti u sklopu akcije. Sada im omogućujemo da se na punktovima u Virovitici, Pitomači, Slatini i Orahovici mogu obratiti policijskim službenicima, ali i braniteljima te dogovoriti način predaje – naglasio je Knežević.

Podršku akciji dao je i zamjenik župana virovitičko-podravskog Marijo Klement.

– Treba pohvaliti Policijsku upravu i braniteljske udruge predvođene HVIDR-om na provođenju akcije. Pozivam sve građane koji imaju nelegalno oružje da se bez straha obrate Policijskoj upravi i braniteljskim udrugama da se oružje preda kako bi osigurali sigurnost građana i naše djece – poručio je Klement.

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin upozorio je na opasnost čuvanja eksplozivnih naprava.

– Eksploziv s vremenom mijenja svoj sastav i postaje samozapaljiv i samoeksplozivan. Dakle oni koji drže takve naprave sami sebi rade najveću štetu jer nikad ne znate kako će taj eksploziv reagirati s protekom vremena i s obzirom na uvjete u kojima se čuva. Pozivam sve građane da se jave, predaju policiji i braniteljima oružje i eksplozivne naprave, da se to oružje uskladišti i uništi. Iako je u dosadašnjim aktivnostima napravljen veliki iskorak i prikupljano puno oružja, još ga je dosta preostalo. Ljudi ga nevoljko vraćaju, no ono je jako štetno i sami ukućani mogu najviše stradati – rekao je Kirin i uputio poseban apel:

– Molimo građane da ne odbacuju oružje i minsko-eksplozivna sredstva na javne površine i u otpad. Takvo odbacivanje je izuzetno opasno zbog osoba koje, ne znajući, mogu doći u doticaj s njima, posebice djeca. U takvim slučajevima može nastati velika tragedija. Kroz godine imamo puno slučajeva odbačenih bombi u vrećicama na javnim površinama koje mogu pronaći i djeca. S druge strane djelatnici Flore su imali slučajeve gdje su u otpadu pronašli eksplozivne naprave, tragedije su izbjegnute pukom srećom. Zaista ne razumjem takvu neodgovornost pojedinaca – rekao je Kirin.

U opasnosti od skrivenog oružja su i brojne kategorije građana, istaknuo je načelnik Knežević.

– Samo neki od primjera koje imamo su vatrogasci prilikom gašenja požara na obiteljskim kućama. Nerijetko se dogodi da se u kućama u kojima izbije požar nalaze skrivene eksplozivne naprave i tada je nužno da vlasnici to naglase kako bi se osigurala sigurnost vatrogasaca. Jednako tako česte su nam dojave o pronalasku oružja prilikom renovacije kuća. Zaista je riječ o opasnosti na koju se može utjecati predajom zaostalog oružja i minsko-eksplozivnih naprava – rekao je Knežević.

U ovu akciju, niz godina uključeni su i branitelji.

– Uključili smo se kako bi bili poveznica između građana i policije prilikom predaje oružja. Tu smo za sve, posebice hrvatske branitelje koji imaju zaostalo oružje da nam se jave kako bi se dogovorili oko primopredaje oružja. Nazovite bilo koju braniteljsku udrugu, nemojte dirati oružje, a posebice eksplozivne naprave. Sve ćemo odraditi, a vi ćete ostati anonimni. Molim branitelje da predaju oružje, znam da im je to uspomena, ali riječ je o starom oružju koje je opasno za vas i vaše ukućane. Tko se želi baviti oružjem javite se u HVIDR-u Virovitica i osigurat ćemo besplatne aktivnosti kroz lovačke udruge i streljačko društvo – poručio je predsjednik HVIDR-e Virovitica Mirko Poljanac.

Istaknuo je kako postoje solucije za branitelje koji svoje oružje žele zadržati kao suvenir.

– Još je puno oružja ostalo vani. Naši branitelji su bili angažirani na području cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine pa je tako i puno oružja doneseno kao trofej. Ako ga žele zadržati, ono se može onesposobiti, izvadi se udarna igla, probuši se ili zalije cijev. No, svejedno nam se trebaju javiti kako bi to oružje policija na siguran način onesposobila i potom ćemo im ga vratiti. To je čista preventiva – rekao je Poljanac.

Podršku ovoj akciji, između ostalih, dali su i UHBDDR 50. samostalnog bataljuna Virovitica i UHBDDR Podružnica VPŽ.

– Unazad 20-ak godina sudjelujemo u brojnim projektima i akcijama ovog tipa. Trudimo se educirati najmlađe na opasnost od oružja i minsko-eksplozivnih sredstava. Građani se možda boje pozvati policijske službenike pa im je lakše oružje predati nama ili nama reći za njega jer nas poznaju. Zato i jesmo tu kako bi im naše prisustvo i naš primjer bio poticaj da se odluče na predaju. Svima nam je cilj zajednički, a to je sprječavanje tragedija – rekao je predsjednik UHBDDR Podružnice VPŽ Josip Perović te upozorio roditelje na odgovorno ponašanje kad je riječ o uporabi pirotehničkih sredstava kod mlađe djece u ovo blagdansko vrijeme.

Kroz sljedeća tri dana, od četvrtka do subote, policijski službenici i branitelji će na štandovima u Virovitici, Pitomači, Slatini i Orahovici od 10 do 12 sati na info pultovima informirati građane o važnosti prevencije, ali i mogućnostima vraćanja oružja bez sankcija.

Virovitica – ispred Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica,

– ispred Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, Pitomača – Gajeva kbr. 31, Trg kralja Tomislava kbr.1

– Gajeva kbr. 31, Trg kralja Tomislava kbr.1 Slatina – Trg sv. Josipa bb,

– Trg sv. Josipa bb, Orahovica – Četvrtak, 8. prosinac od 10 do 11 sati u prostoru DVD-a Zdenci, od 11 do 11,30 sati u prostoru DVD-a Veliki Rastovac, od 11,30 do 12 sati u prostoru DVD-a Crnac. Petak, 9. prosinac od 10 do 12 sati u prostoru DVD-a Čačinci. Subota, 10. prosinac od 10 do 12 sati u prostoru DVD-a Orahovica.

