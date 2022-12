Analitičari izračunali koliko Hrvatska ima šanse proći Japan i kakve su nam šanse do kraja turnira

Hrvatska nogometna reprezentacija je remijem bez golova protiv Belgije osvojila drugo mjesto u skupini i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva. Zahvaljujući ludom raspletu u drugoj utakmici, u nastavku će igrati s Japanom, a ne sa Španjolskom, kako su sve kladionice prognozirale.

Analitička kuća Gracenote izračunala je hrvatske šanse do kraja turnira. Prema njihovim projekcijama, Hrvatska ima 58% šanse protiv Japana. Prognoziraju da će za Hrvatsku kraj Mundijala biti u četvrtfinalu, gdje će imati samo 28% šanse protiv Brazila, koji će potvrditi titulu prvog favorita turnira i uzeti svoju šestu titulu u finalu protiv Portugala. Zanimljivo, manje od tih 28% se u cijeloj nokaut-fazi daje samo Urugvaju, koji u osmini finala također igra s Brazilom, piše Index.hr.

📈 – Latest ‘most likely’ knockout phase bracket for this year’s World Cup

🇯🇵Japan v 🇭🇷Croatia confirmed for Monday at 15:00 GMT

🇲🇦Morocco v 🇪🇸Spain confirmed for Tuesday at 15:00 GMT

🇪🇸Spain switch halves, our top-3 ranked in other halfhttps://t.co/8J9JlxqKz5#WorldCup2022 pic.twitter.com/rUSVYRpFJn

— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 1, 2022