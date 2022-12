Danijel Pranjić, koji je u dresu Hrvatske skupio 58 nastupa, idućeg proljeća od aktivnog igranja oprostit će se u Orahovici

Danijel Pranjić odigrat će svoju oproštajnu utakmicu u Orahovici u društvu velikih igrača. U gradskoj Upravi danas (ponedjeljak) je održan radni sastanak za veliki sportski spektakl koji čeka Orahovicu u svibnju iduće godine.

Naime, na stadionu NK Papuk bivši hrvatski nogometni reprezentativac Danijel Pranjić odigrat će utakmicu kojom će se službeno oprostiti od aktivnog igranja nogometa. Ovaj sportski spektakl organizacijski potpisuje udruga 33515 i od danas Grad Orahovica kao generalni pokrovitelj uz Vinariju Patkoš Orahovica te suorganizatora NK Papuk.

– Danijel je iz Orahovice krenuo u ozbiljan nogomet i pokazao je želju da u njoj i službeno završi karijeru. Želja nam je Orahovici prirediti veliki sportski spektakl u kojem će snage odmjeriti Selekcija Danijel Pranjić koju će činiti veliki igrači koji su s Danijelom dijelili svlačionicu u klupskoj i reprezentativnoj karijeri uz njegove prijatelje s kojima je počeo igrati nogomet i seniori NK Papuka. Bit će ovo uz gostovanje Osijeka ove godine u SuperSport hrvatskom nogometnom kupu zasigurno najposjećeniji sportski događaj u gradu– rekao je predsjednik udruge 33515 Tonino Rađenović.

Danijel Pranjić rekao je kako jedva čeka ovu utakmicu koja će biti prepuna emocija.

– U Orahovici sam počeo i ovaj grad mi je uvijek u srcu i presretan sam što je pokrenuta ova ideja. Cilj mi je dovesti velike igrače u Orahovicu koji su igrali sa mnom, dat ću za to sve od sebe jer ovaj grad to zaslužuje i zato smo željeli u ovu priču uključiti i Grad Orahovicu kao partnera i pokrovitelja. Iako nisam nikad bio za tu posljednju utakmicu, ova ideja mi se svidjela i bit će to utakmica koja će donijeti puno u nekoliko grana. Mislim da će ovo biti jako lijepo za promociju grada i da zajedno pokažemo da jedna mala Orahovica iako nije imala puno vrhunskih sportaša, ima itekako što pokazati– rekao je Pranjić.

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister odmah je prihvatio pokroviteljstvo i suradnju na ovom projektu.

– Svi znamo kakvu je karijeru imao Danijel Pranjić i gdje je sve igrao, a ponajviše smo svi ponosni što je nosio dres naše hrvatske reprezentacije. Naravno da sam osobno i kao gradonačelnik odmah prihvatio suradnju i pokroviteljstvo i radujem se što ćemo ovako velik događaj imati u našem gradu – rekao je Rister. Ovaj sportski spektakl bit će odigran o sadašnjim najavama u svibnju, no točan termin bit će poznat kada se usklade svi organizacijski segmenti.

