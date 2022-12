Donesena odluka o preregistraciji igrača: Evo kada se otvara zimski prijelazni rok

Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača, temeljem čl. 78. Pravilnika o statusu igrača i registracijama donijela je Odluku o načinu preregistracije i stjecanja prava nastupa igrača/ica na javnim utakmicama, a preregistracija igrača obavit će se u sljedećim razdobljima:

– za igrače klubova Supersport HNL, Prve i Druge NL, Supersport Prve HNLŽ u razdoblju od 18. siječnja do 15. veljače.

– za igrače Supersport Prve HMNL i Prve HMNLŽ u razdoblju od 9. siječnja do 03. veljače.

– za igrače Trećih NL, Međužupanijskih nogometnih liga, Druge HNLŽ, u razdoblju

od 18. siječnjado 28. veljače.

– za igrače Druge HMNL u razdoblju od 9. siječnja do 28. veljače.

– za igrače klubova županijskog stupnja natjecanja (nogometaši, nogometašice,

malonogometaši, veterani), razdoblje preregistracije će utvrditi izvršni odbori nadležnog ŽNS-a, s tim da se preregistracija treba obaviti u razdoblju najranije od 18. siječnja do najkasnije 28. veljače.

Odluku o razdoblju preregistracije županijski nogometni savezi objavljuju u svojim službenim glasilima i glasilima NS-a.

(www.icv.hr, mra, ŽNS-VPŽ)